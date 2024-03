Des membres du club de karaté francophone de London ont participé au tournoi Matsumura Challenge le 17 février dernier. Plusieurs d’entre eux ont mérité des médailles pour leur succès respectifs.

Nicola Mathieu, 9 ans et ceinture jaune, a remporté la médaille d’or en combat, la médaille de bronze en kata et la médaille de bronze en kata d’équipe.

Renato O’Leary Ortega a mérité l’or en kata, l’argent en combat et le bronze en équipe kata dans la catégorie des ceintures vertes 10 à 12 ans.

Élodie Mathieu, quant à elle, a terminé en première place en combat chez les ceintures brunes 16-17 ans et elle a terminé en troisième place pour l’épreuve du kata par équipe.

La participation de Torsten Young, Sophie Guéret et Mateo O’Leary Ortega leur a permis de gagner en expérience et de vivre une compétition enrichissante. Malheureusement, les frères Malcom et Adam Nur n’ont pu participer au tournoi en raison de problèmes de santé.

Le tournoi Matsumura Challenge existe depuis plus de 40 ans et quelque 250 participants venant de 28 différents clubs de karaté répartis dans le Sud-Ouest ontarien, ainsi que des clubs des États-Unis, y étaient inscrits.

L’instructrice Patricia Beauregard était très fière de ses élèves et tient à souligner que « le seul et unique club francophone dans le sud de l’Ontario, le dojo Furansu, qui signifie francophone, existe depuis plus de 22 ans.

Source et photo : Dojo Furansu

De gauche à droite : Sensei Janice Chaki, Rénato O’Leary Ortega, Mateo O’Leary Ortega, Torsten Young, Sophie Guéret, Nicola Mathieu, Élodie Mathieu et l’instructrice Sensei Patricia Beauregard.