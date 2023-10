Alexia Grousson

Le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a tenu son assemblée générale annuelle en présence d’une quarantaine de personnes le 15 septembre dernier. La rencontre avait été précédée d’un repas chinois avant que le président Louis Guimond prenne la parole.

« Au Centre, il y a eu une belle variété d’activités cette année : 5 à 7, tir de haches, quilles, rallye automobile, yoga, ligue de pickleball, tournoi de golf, concours d’écriture, spectacles des Cuillères à Carreaux pour Noël, de LGS, du Cirque du soleil, un voyage de hockey, activités pour enfants (Halloween et Pâques), fête de la Saint-Jean.

« Nous avons également commandité la ligue d’improvisation et certaines équipes sportives de la communauté. Poste Canada ne livre pas toujours Le Clairon alors on l’enverra électroniquement. La version papier sera disponible à quelques endroits à Sarnia. Je remercie chaque membre du conseil d’administration pour sa contribution au Centre culturel francophone Jolliet! »

Ces activités ont bien été soutenues au cours de l’année et plusieurs d’entre elles sont encore au programme pour 2023-24 tels rallye automobile, pickleball, yoga et 5 à 7.

Lors de la période des élections, Normand Prévost a été élu président du Centre Jolliet. « Je remercie Louis pour ses six dernières années de bénévolat, mais aussi l’exécutif de me faire confiance et de se joindre à moi pour les 12 prochains mois. Je souhaite continuer de travailler en partenariat avec le Centre communautaire francophone Sarnia-Lambton », a indiqué M. Prévost.

Le nouveau président compte près de 40 ans de bénévolat au sein de la communauté francophone de Sarnia dont plusieurs au Centre Jolliet.

Pour la coordonnatrice Marie-Claude Émond, la soirée s’est bien déroulée. « Nous avons beaucoup ri, dit-elle. Il y avait beaucoup d’humour. C’était vraiment un bon moment passé tous ensemble ».

Photo : courtoisie du Centre Jolliet. Le nouveau conseil d’administration du Centre Jolliet est composé de – de gauche à droite – Paul Bourgeois, Patrice Dufour, Rachelle Bourgeois, Patricia Boivin, Innocent Niyonkuru, Francine Haché et Normand Prévost. (Absents : Casey Cormier, Richard Pilon et Anne-Marie Dearaujo)