Alexia Grousson

Les aléas du mariage sont parfois nombreux. Avec des différences de cultures, de religions, de traditions, la cohabitation quotidienne peut être compliquée voire difficile. Et pourquoi ne pas répertorier tout cela dans un livre ? C’est ce que Nisrine Zaidan a décidé de faire dans son livre intitulé Mariage, mariage… histoires drôles et touchantes.

Nisrine Zaidan vit au Canada depuis 20 ans. Elle travaille comme enseignante depuis neuf ans au Conseil scolaire catholique Providence. Depuis toujours, elle est passionnée par l’écriture et a rédigé plusieurs poésies et récits en langue arabe, qu’elle n’a jamais publiés. Mariage, mariage… histoires drôles et touchantes est donc le premier livre officiel de l’auteure.

« J’ai écrit ce livre il y a six ans, mais je n’avais jamais osé le faire lire à quelqu’un. Puis un jour mon oncle, qui est auteur, m’a demandé de le regarder. Il m’a suggéré quelques modifications et de prendre le risque de l’envoyer à un éditeur. J’ai donc écouté ses conseils et tout s’est enchainé. Entrevues, corrections, maison d’édition… J’ai aussi dû trouver une image pour la couverture et j’ai choisi une aquarelle d’un bateau de Nathalie Bureau », explique l’auteure.

Le livre est composé de 13 chapitres, chacun relatant l’histoire de couples fictifs (Charlotte et Wakel, David et Anna, ou encore Aïcha et Mark).

« C’est l’histoire de couples mariés qui décident d’immigrer. Et là, leur vie change dans le nouveau pays. Les chapitres expliquent comment les cultures se mélangent et comment ils doivent s’adapter à ce choc multiculturel. Il est aussi question des enfants et du rôle de l’homme et la femme avant et après l’immigration. Est-ce qu’on voit l’herbe plus verte ailleurs qu’elle ne l’est déjà devant nous? Le livre pose des questions de réflexion où le lecteur doit trouver lui-même la solution. Cela l’aide à s’engager davantage dans l’histoire. Il y a également plusieurs figures de style et des passages poétiques », ajoute-t-elle.

Nisrine Zaidan a participé au Salon du livre de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, au début d’octobre. « J’ai rencontré plusieurs auteurs qui ont acheté mon livre. C’est vraiment touchant de voir que mon travail est apprécié. J’ai passé un bon moment avec eux et le public », conclut-elle.

Disponible en librairie depuis juillet 2023, le livre en version papier ou numérique et disponible en allant sur le site https://www.anboutique.ca. Bonne lecture!

Photo (courtoisie) : Nisrine Zaidan