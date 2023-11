Alexia Grousson

La 29e assemblée générale annuelle (AGA) du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a eu lieu le 26 octobre dans ses locaux.

Paul Levac, président du CCFL, a d’abord mentionné dans son rapport les états financiers positifs de l’organisme.

« L’année financière 2022-2023 s’est amorcée avec une reprise de bon nombre de nos activités. Au CCFL, la santé financière est excellente. On note une augmentation de 11 % sur les actifs comparativement à l’année dernière. Nous pouvons compter sur une gestion rigoureuse de nos finances et sur une mise en œuvre dynamique et engagée de nos programmes et services. »

Puis, il a expliqué une difficulté particulière à laquelle le conseil d’administration (CA) a dû faire face au cours des 12 derniers mois. « Depuis notre dernière AGA, les membres du CA ont quelque peu changé. Nous avons un membre qui a dû se retirer en janvier, faute d’obligations autres qui se sont imposées sur lui et sur son emploi du temps. Ce fut de même pour un autre membre à la fin de notre année financière. Le CA désire souligner le départ de Philippe Morin et Jean-Marc Boisvenue. Vous nous avez honorés par votre présence et votre contribution. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre engagement inlassable », conclut M. Levac.

Quant à la directrice générale du CCFL, Paulette Desjardins, elle a rapporté plusieurs améliorations matérielles réalisées au sein de l’établissement ainsi que la création d’un nouveau comité.

« L’année 2022-2023 en a été une de rétablissement de nos services en présentiel après la covid, de renouvellement de notre centre communautaire avec des rénovations, y compris l’installation d’une réception à l’entrée et le déplacement de notre bibliothèque et des bureaux d’Accès Franco-Santé, ce qui a été souligné avec un événement portes ouvertes.

« L’année 2022-2023 en a été une de mise à niveau de notre technologie obligatoire pour soutenir la capacité du centre et du personnel.

« Avec la fin du télétravail, le nombre de personnes accédant à l’internet au centre a fortement augmenté et cela provoquait des interruptions. Nous avons donc dû moderniser notre connectivité internet, qui était très ancienne et ne nous offrait plus la capacité dont nous avions besoin. De plus, avec l’augmentation des attaques de pirates électroniques et des spams, nous avons aussi dû investir pour mettre à niveau notre système de sécurité électronique, afin de préserver la sécurité de nos données et de nos informations confidentielles. »

Dans son rapport, Paulette Desjardins parle également de la mise en place du Carrefour ethnoculturelle francophone, composé d’un comité de huit personnes représentant diverses communautés ethnoculturelles francophones qui se rencontrent mensuellement pour planifier des activités.

« Comme 2022-2023 a été une année de réinstallation, de renouvellement et de mise à niveau, celle qui est en cours en sera une de renforcement avec la modification et le développement de politiques et de procédures. Il y aura un nouveau manuel de ressources humaines et des formations pour les administrateurs et le personnel. Au niveau de la planification, nous prévoyons élaborer un nouveau plan stratégique quinquennal et célébrer le 30e anniversaire du CCFL », conclut-elle.

Finalement, il n’y a pas eu d’élection puisque les membres du conseil d’administration dont le mandat se terminait ont déclaré leur intention de poursuivre pour un autre mandat.

Photo (CCFL) : Les participants à la rencontre du 26 octobre dernier