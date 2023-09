Le Carrefour des adultes et aînés de London (Carrefour) a récemment organisé une visite inoubliable au Fanshawe Pionner Village (Village des pionniers). L’objectif de cette excursion était de permettre aux membres du Carrefour de découvrir ce village historique et de se replonger dans l’histoire de la ville par le biais de ses bâtiments emblématiques, notamment les écoles, les églises, les magasins et les métiers. Cette journée a également favorisé les relations entre les participants, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.

Le Village des pionniers est un véritable trésor niché au cœur de London. Il offre aux visiteurs une occasion unique de remonter dans le temps et de vivre l’expérience des premiers colons de la région. Les participants ont ainsi pu découvrir la vie telle qu’elle était au XIXe siècle.

Lorraine Lafond, gestionnaire du Carrefour, a exprimé sa satisfaction quant à cette journée mémorable. Elle a souligné que cette visite avait permis au groupe de relaxer, de se divertir et surtout de se reconnecter avec l’histoire fascinante de London. L’échange avec les bénévoles du Village des pionniers a été particulièrement enrichissant, car ces passionnés ont partagé des détails de la vie quotidienne des colons.

Au cours de la visite, les participants se sont promenés dans des rues pavées bordées de maisons similaires à ce qui existait à cette époque et de voir une école de cette ère. Les églises restaurées ont également captivé l’attention des visiteurs, offrant un aperçu de la spiritualité de cette période et de l’importance de la foi dans la vie des pionniers.

En plus de l’aspect éducatif de la visite, le Village des pionniers a permis aux membres du Carrefour de tisser des liens plus forts entre eux. La camaraderie et l’esprit d’équipe étaient palpables tout au long de la journée, renforçant ainsi la cohésion au sein de ce groupe dynamique.

Le Carrefour prévoit organiser d’autres activités similaires, car cette visite a prouvé que le mélange d’histoire, d’apprentissage et de socialisation est une formule gagnante pour ses membres. Une expérience enrichissante et conviviale qui a permis aux aînés de s’épanouir au sein de la communauté tout en découvrant le riche patrimoine de London.

Source : Carrefour des adultes et aînés de London

Photo : Une bénévole explique le mode de vie des premiers colons de la région.