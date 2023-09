Richard Caumartin

Le mardi 12 septembre, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest (CFSO) recevait la visite de Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Mme Lebouthillier est députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine depuis 2015. Elle a précédemment exercé les fonctions de ministre du Revenu national. Avant de faire le saut en politique active, la ministre Lebouthillier a œuvré pendant plus de 23 ans auprès des clients du Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé.

Ayant été travailleuse sociale avant de se lancer en politique, la ministre a tenu à rencontrer l’équipe du Carrefour des femmes afin d’exprimer sa reconnaissance pour les services que l’organisme offre aux femmes francophones victimes de toute forme de violence, y compris les agressions sexuelles.

Après une visite des bureaux et une brève présentation des services, Diane Lebouthillier, Julie Chalykoff (vice-présidente du CFSO) et Cornelie Mbaya (directrice générale) se sont longuement entretenues sur les programmes offerts aux femmes et sur le manque de services pour les aînés dans la communauté.

« J’ai besoin d’aller voir ce qui se passe, de comprendre ce dont les gens ont besoin et d’entendre leurs commentaires sur le terrain, précise la ministre. Quelles sont les priorités de la population sur le plan de la santé mentale? Comment travailler mieux pour aider ces personnes? »

Cornelie Mbaya a expliqué en profondeur la mission du Carrefour et a mentionné les défis de l’organisme en matière d’offre de services aux femmes francophones. Elle a indiqué que les besoins des femmes se sont accrus depuis la pandémie, l’insuffisance des fonds ne permettant pas à l’organisme d’aider adéquatement ces femmes surtout dans le domaine de la santé mentale.

Mme Lebouthillier a aussi parlé de l’importance d’informer les gens, en particulier les femmes et les personnes âgées, sur le fait de produire leur déclaration de revenus et de les encourager à utiliser les programmes mis à leur disposition tels que les cliniques d’impôt qui ne coûtent rien. Un message qui sera transmis à la clientèle du CFSO et des aînés.

Photo (courtoisie CFSO) De gauche à droite : Saousan Daouk (CFSO), la ministre Diane Lebouthillier, Cornelie Mbaya et Julie Chalykoff (CFSO)