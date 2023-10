Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de London (CCFL) a exprimé son soutien envers les victimes du récent tremblement de terre au Maroc. Le 16 septembre, le Centre a organisé une soirée, en présence de l’Association marocaine de London et de la communauté.

L’activité a débuté avec un mot du coordinateur de Connexion communautaire et Carrefour ethnoculturel, Rachid Barrima. Avec émotion, il a souligné l’importance de la solidarité dans de tels moments, a promis le soutien continu du CCFL et a exprimé ses sincères condoléances à la communauté marocaine et aux familles des victimes du séisme qui a frappé le Maroc, le 8 septembre dernier. Selon les traditions marocaines lors d’événements tragiques, il est coutume de se recueillir à travers des lectures coraniques.

« Cette partie de la soirée a créé un moment de recueillement et de connexion pour les participants, qui ont trouvé du réconfort dans la spiritualité », explique M. Barrima.

Ensuite, Abdellah Fliou, président de l’Association marocaine, a remercié chaleureusement le CCFL. « Il a partagé les émotions de tristesse qui envahissaient la communauté marocaine et a encouragé tous les participants à soutenir les victimes en faisant des dons », ajoute le coordinateur de Connexion communautaire.

Puis, Noha Elsheikh, travailleuse au Programme de navigation du système de santé mentale et de toxicomanie, a effectué une présentation sur le soutien psychologique après les catastrophes.

« Elle a souligné l’importance cruciale de veiller à la santé mentale des gens en période de crise. Elle a expliqué comment les traumatismes peuvent avoir des effets durables sur la psyché des survivants et a offert des conseils sur la manière de fournir un soutien psychologique approprié. Cette présentation a été un rappel poignant que la solidarité va au-delà des dons matériels; elle concerne aussi le bien-être mental des victimes », ajoute M. Barrima.

Pour continuer le partage d’expériences et le renforcement des liens communautaires, un souper a été gracieusement offert aux 70 participants par le CCFL.

« La soirée de solidarité avec la communauté marocaine a été un moment de compassion, d’unité et de soutien mutuel. Elle a souligné l’importance de se tenir aux côtés des communautés touchées par des tragédies et de montrer notre solidarité à travers des gestes concrets. Cet événement restera gravé comme un exemple de la force de la communauté et de la capacité de l’humanité à se soutenir dans les moments difficiles », conclut Rachid Barrima.

Photos CCFL : Issam Faik, coordonnateur de la récitation coranique