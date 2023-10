La 13e assemblée générale annuelle de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St.Clair/Sud-Ouest (Entité 1) s’est tenue le 19 septembre en visioconférence. C’était l’occasion pour l’Entité 1 de faire le bilan de son année financière 2022-2023.

Le président Paul Lachance a présenté le bilan des activités dans lesquelles le conseil d’administration (CA) s’est engagé. Le CA s’est penché, entre autres, sur la bonne gouvernance. Un rapprochement important et une collaboration étroite entre les Entités 1 et 2 se sont poursuivis afin de permettre une focalisation sur les priorités communes touchant la région Santé Ontario Ouest.

Le conseil d’administration s’est également concentré sur la révision de ses règlements, ses politiques, directives et pratiques afin d’être conforme aux révisions à la Loi sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario.

Le directeur général Paul Levac et les agents de planification Ayah Karra-Aly et Franck Tshunza ont présenté les réalisations dans le cadre du plan d’action et du plan travail de l’Entité 1. L’équipe est également revenue sur les avancées en matière de planification des services en français et la mise en place de mécanismes de communication et d’engagement communautaire.

Le conseil d’administration a entériné l’élection de Paul Lachance et de Marie Dorval. Ils rejoignent donc Didier Marotte, Dr Flory Tsobo Muanda, Joseph Bisnaire, Yves Mainville, Tanya Tamilio, Nicole Plante et Gerardo Castro. Paul Lachance et Marie Dorval poursuivront la deuxième année de leurs mandats respectifs. Un poste individuel demeure toujours vacant et le nouveau CA lancera un processus prochainement afin de le pourvoir.

À l’issue de l’AGA, le nouveau CA s’est réuni afin d’élire son conseil de direction. Paul Lachance a été réélu à la présidence, Joseph Bisnaire à la vice-présidence, Marie Dorval à titre de secrétaire et Didier Marotte comme trésorier.

« Je remercie mes collègues du CA pour leur confiance en moi et pour leur soutien inlassable, exprime M. Lachance. L’Entité est bien positionnée pour poursuivre son mandat de planification et d’engagement auprès de la communauté et son travail de soutien au développement de services de santé en français afin d’appuyer les fournisseurs à mieux répondre aux besoins des francophones des régions Érié St.Clair et Sud-Ouest faisant aujourd’hui partie de la région Santé Ontario Ouest, et de bien conseiller Santé Ontario et Santé Ontario Ouest dans ladite planification, et ce, à l’aube du renouvellement de son mandat », conclut le président.

Source : Entité 1

Photo : Capture d’écran