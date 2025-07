Récemment, les intervenantes du Réseau-Femmes du Sud-Ouest (RFSOO) ont collaboré avec le Collège Boréal de London pour offrir un atelier aux étudiantes du Collège afin de sensibiliser face à la réalité de la violence conjugale et familiale. Cette discussion des plus enrichissantes a aidé les participantes à mieux comprendre et réagir face à la violence.

(Photo : crédit RFSOO)