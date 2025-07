À London, les employés du Collège Boréal ont tenu une rencontre de suivi avec Alain Dobi, directeur du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, et Nabila Sissaoui, coordonnatrice des Communautés francophones accueillantes. Cette réunion a permis de faire le point sur les projets en cours, de discuter des avancées réalisées et de consolider les partenariats. L’échange, qualifié de stimulant et constructif, a renforcé l’engagement des intervenants à bâtir une communauté francophone inclusive, accueillante et tournée vers l’avenir. De gauche à droite sur la photo : Alain Dobi, deux employés du Collège Boréal et Nabila Sissaoui

Photo (Crédit : Collège Boréal)