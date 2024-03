Alexia Grousson

Après avoir effectué un sondage pour savoir quelles activités intéresseraient les femmes de la zone rurale aux alentours de Sarnia, le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) a approché une de ses anciennes intervenantes, Melissa Guérette-Greening, pour prendre en charge l’activité choisie pour lutter contre les « blues de l’hiver ».

« Cette expression fait référence à la mélancolie et à la déprime passagère que l’hiver procure à cause du manque de soleil et des jours qui, en décembre, raccourcissent. Le moral diminue et il est parfois difficile de sortir de chez soi », explique Medleen Menelas, chargée de projets au RFSOO.

La soirée du 31 janvier à la salle communautaire de l’Église missionnaire évangélique de Sarnia a donc commencé par une activité de réflexion. Les participantes devaient énumérer les blues qu’elles rencontrent au cours de l’hiver tels que le manque d’énergie, l’envie de rester chez soi etc.

Les participantes ont cherché également à identifier les solutions qu’elles pourraient mettre en place pour aider à combattre les moments difficiles. Ce partage de stratégies a permis l’enrichissement des autres. Enfin, elles ont réalisé des bougies flottantes lumineuses tout en dégustant une collation, sur les plus beaux airs d’Isabelle Élise, chanteuse locale venue pour l’occasion.

« Les femmes ont beaucoup aimé la soirée et ont demandé plus d’activités de ce genre. Nous prévoyons donc une séance d’autodéfense avec un instructeur qui montrera des techniques pratiques pour assurer sa sécurité personnelle dans différentes situations », conclut Mme Menelas. Le cours d’autodéfense sera offert gratuitement le 24 février au Centre communautaire La Girouette à Chatham. Pour plus d’information ou réserver sa place : www.rfsoo.ca/evenement

Photo (RFSOO) : Des participantes à une soirée de réflexion offerte par le Réseau-femmes du Sud-Ouest pour chasser les « blues de l’hiver » ont créé des bougies flottantes lumineuses.