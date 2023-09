Le gouvernement du Canada tient à assurer la vitalité des espaces culturels, car ils racontent nos histoires et permettent aux personnes de tous âges de découvrir et d’apprécier notre riche patrimoine.

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, a annoncé le 17 août l’octroi d’un appui de 2 millions $ au London Children’s Museum. Il a fait cette annonce au nom de Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Grâce à cet investissement, le musée pourra créer un nouvel espace destiné aux expositions interactives, offrir davantage d’activités pratiques et améliorer l’accès à sa collection de plus de 7 000 artéfacts. Ainsi, les enfants pourront explorer l’histoire et le patrimoine, étudier les sciences, et admirer l’art et la culture sous un jour nouveau.

« Grâce à ce financement, les enfants profiteront des connaissances et des ressources offertes par les collections et les activités du musée. Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l’importance de la culture et des arts dans notre communauté et qu’il soutienne ce musée pour enfants », déclare Peter Fragiskatos.

Ce financement, issu du Fonds du Canada pour les espaces culturels, est accordé sur deux ans, soit 780 000 $ en 2023‑2024 et 1,2 million $ en 2024‑2025. Le musée utilisera cet argent pour rénover l’ancienne usine Kellogg, en particulier pour le prototypage, la fabrication et l’expédition des composants de six des neuf expositions et leur installation.

« Les musées pour enfants sont de merveilleuses institutions au Canada, où les enfants et leur famille peuvent se retrouver pour découvrir la culture, l’histoire et l’art. Notre gouvernement est fier de soutenir des espaces qui permettent aux Canadiens de tous âges d’apprécier les arts et notre patrimoine au sein de leur communauté, tout en facilitant la présentation et la préservation de notre culture », mentionne Pascale St-Onge.

Cet investissement permettra la création d’un nouvel espace offrant davantage d’expériences à un plus grand nombre d’enfants et de familles. Il contribuera aussi à améliorer l’accessibilité du musée, en veillant à ce qu’il réponde aux exigences de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

« Le financement du gouvernement du Canada aidera à concrétiser les rêves des enfants pour un nouveau London Children’s Museum. En tant qu’installation éducative à la fois novatrice et collaborative, notre nouvelle résidence au 100, allée Kellogg offrira aux familles de London et d’ailleurs un bel accès aux arts, à la culture et à l’histoire pour de nombreuses années. Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce soutien et ravis d’accueillir la communauté dans notre nouveau foyer », conclut Kate Ledgley, directrice générale du London Children’s Museum.

Source : gouvernement du Canada

Photo (courtoisie London Children’s Museum) : La directrice du musée Kate Ledgley et le député fédéral Peter Fragiskatos