L’assemblée générale annuelle du Français pour l’avenir a eu lieu le 29 septembre dans la région de Gatineau. Les membres du conseil d’administration (CA) ont reçu le rapport annuel des activités de l’organisme pour l’année financière 2022-2023 et ont dressé un bilan exhaustif du travail accompli pour promouvoir le bilinguisme officiel au Canada et les avantages d’apprendre et de communiquer en français auprès des élèves de la 7e à la 12e année.

Le bilan se révèle fort positif avec le retour en personne de la totalité des programmes et la célébration des 25 ans de l’organisme. Par le biais de ses activités, l’organisme a rejoint 42 000 élèves des 13 provinces et territoires. L’année fut aussi marquée par l’ajout d’un nouveau concours de balado à la programmation (en partenariat avec le Salon du livre de l’Outaouais et l’Ambassade de France) et par le premier anniversaire de la plateforme en ligne tout en français Fr+.

Les membres du CA ont également reçu les états financiers vérifiés du Français pour l’avenir et ont adopté le nouveau plan stratégique 2023-2028 de l’organisme. Ce plan sera dévoilé au public dans les prochaines semaines.

Le CA a chaleureusement accueilli trois nouveaux membres :

Gillian Blackmore a participé au premier programme d’immersion française tardive, à Terre-Neuve-et-Labrador en 1979. Elle est conseillère pédagogique (programmes français) au Newfoundland and Labrador English School District, où elle soutient la mise en œuvre des programmes d’études et administre les fonds des gouvernements provincial et fédéral destinés à soutenir les programmes d’éducation en langue française.

Nicolas Daoust, originaire de Sudbury, a gagné une bourse du Français pour l’avenir pour l’Université d’Ottawa en 2015. Après ses études postsecondaires, il a travaillé comme assistant parlementaire d’un député. Il est maintenant représentant à Québec de Pit Caribou, une microbrasserie de la Gaspésie.

Kristy Brezina a travaillé en tant que coordonnatrice des programmes au Français pour l’avenir de 2010 à 2013. Forte de son expérience en communication marketing, en développement des affaires et en développement du leadership, elle a récemment tracé sa voie en tant qu’enseignante de français langue seconde en Ontario. Elle possède une expérience diversifiée à la fois dans le monde des affaires et dans celui de l’éducation.

Les trois nouveaux administrateurs se joignent à Ania Kolodziej, Denis Fontaine, Alec Boudreau, Charles Ashikwe, Marie-Pierre Lavoie, Michel P. Samson, Sandrine Berezowski, Martin Katz et Nicolette Belliveau au sein du CA.

Le CA a reconduit les membres de son conseil de direction. Le mandat de la présidente Ania Kolodziej a été renouvelé pour deux ans. Denis Fontaine continuera son mandat de vice-président pour la prochaine année et Alec Boudreau renouvelle son mandat en tant que secrétaire pour deux ans.

Enfin, pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, la directrice générale Emeline Leurent, la présidente Ania Kolodziej et Gillian Blackmore ont assisté à la cérémonie de commémoration sur la colline parlementaire. Ce fut un temps de réflexion sur la résilience des peuples autochtones et les efforts qu’il reste à faire envers la réconciliation ainsi que sur la protection et l’épanouissement des langues et cultures autochtones.

Source : Français pour l’avenir

Photo : Le conseil d’administration du Français pour l’avenir