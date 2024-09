Alexia Grousson

La période pandémique semble bien loin dernière nous. Pourtant certains organismes en subissent encore les désagréments. En effet, plusieurs d’entre eux n’ont pas encore repris leur rythme à pleine capacité. C’est le cas notamment de La ribambelle, un service de garde francophone agréé pour enfants, qui a dû effectuer progressivement des réouvertures au cours des dernières années.

La ribambelle possède neuf garderies réparties entre les régions de Sarnia et de London, mais c’est seulement pour la rentrée scolaire de septembre que tous les sites seront ouverts. Celui situé à l’école Saint-Frère-André à London est encore fermé à ce jour. Il ouvrira ses portes le 3 septembre.

« Depuis les fermetures annoncées en mars 2020 au début de la pandémie, nous avons dû nous adapter aux nouvelles réglementations du gouvernement. Il fallait plus de personnel pour répondre aux besoins sanitaires et aider dans les grands centres qui rouvraient progressivement. Par manque d’employés, nous n’avons pas pu rouvrir toutes les garderies et ce n’est que quatre ans plus tard, que nous allons enfin fonctionner à pleine capacité avec la réouverture à Frère-André », commente Nicole Blanchette, directrice générale de La ribambelle.

Cette réouverture a nécessité l’embauche de deux éducateurs de la petite enfance ainsi que des travaux de remise à neuf des locaux et de leur extérieur afin d’accueillir les 16 préscolaires pour septembre.

« Nous avons investi 15 000 $ pour rénover la cour, changer les jouets et redonner une couche de neuf à l’intérieur du local », ajoute la directrice générale.

Les garderies La ribambelle suivent le curriculum intitulé Comment apprend-on? du ministère de l’Éducation. Elles fonctionnent également avec le système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants offrant une réduction des coûts des frais de garde pour les familles.

Pour s’inscrire, il faut obligatoirement commencer par s’inscrire sur la liste ONE HSN de votre région. Pour la région de London-Middlesex : https://london.onehsn.com. Pour celle de Lambton-Sarnia : https://onehsn.com/lambton. Une fois l’inscription terminée, La ribambelle informera le parent ou tuteur si le centre et le programme désirés sont disponibles, ou si l’enfant sera placé sur une liste d’attente.

« Nous sommes vraiment très heureux de fonctionner comme avant et au maximum de nos capacités. Nous sommes en train de finir les dernières inscriptions et nous avons hâte d’accueillir les enfants dans quelques jours », conclut Nicole Blanchette.

Photo : le site de l’école Saint-Frère-André ouvrira ses portes le 3 septembre