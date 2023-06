Alexia Grousson

Cette année, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a changé le nom de sa Franco-Fête pour Franco-Fun. « Après des années difficiles causées par la pandémie, nous voulions innover. Nous avons choisi de changer le format de la fête pour la rendre plus type carnaval et cherchions un nom qui y correspondrait. Nous espérons que ces nouveautés donneront à la communauté l’envie de participer encore plus », explique François Kodji, agent culturel du CCFL.

La soirée aura lieu le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, au parc Ed Blake. L’ouverture des jeux extérieurs débutera dès 17 h. Il y aura des châteaux gonflables, des jeux « twister » ou puissance 4, des jeux de hockey, de tir à l’arc, des lancers de cerceaux ou encore de boules. Une cérémonie de reconnaissance aura lieu également pour remercier la Fondation Trillium à la suite d’un financement accordé au CCFL.

Un spectacle pour enfants présenté par Zak dompteur de défis, commencera vers 19 h. Avec beaucoup de folie et d’humour, il utilisera des éléments tels que des balles, des quilles de jonglerie, un unicycle et plein d’autres d’objets pour faire rire petits et grands.

Plusieurs groupes vont également enchaîner des prestations. Parmi eux, des jeunes du Conseil scolaire Providence et un enseignant du nom de Willy interpréteront des chansons. De plus, deux groupes ethnoculturels du Rwanda et du Burundi enflammeront la piste de danse. En même temps, il y aura un match de soccer pour tous les âges.

Un spectacle offert par le Trio Jazz Sessions clôturera la fête. Les musiciens joueront les classiques de ce genre musical ainsi que leurs propres adaptations des plus grands succès.

Sur place, des cantines de rue vendront de la poutine, des queues de castor et du shawarma. Il y aura aussi des boissons, des barbotines et du maïs soufflé offerts gratuitement.

« Cet événement est ouvert aux familles et aux francophone, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent y participer. Nous attendons un millier de personnes pour célébrer la fête des Canadiens français. C’est l’occasion aussi pour les nouveaux arrivants de faire des rencontres, de tisser des liens avec la communauté et de découvrir les services en français dans la région grâce aux nombreux kiosques qui seront présents sur le site », conclut François Kodji.

Photo (archives L’Action) : La fêteFranco-Fun sera célébrée au parc Ed Blake, derrière le CCFL.