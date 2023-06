Alexia Grousson

L’an passé, il a fait son grand retour après deux ans d’absence due à la pandémie, et a été qualifié de l’une des plus grosses éditions enregistrées depuis sa création. Cette année, le festival TD Sunfest revient les 6, 7, 8 et 9 juillet au Parc Victoria de London. Les organisateurs ont validé un programme encore plus intense et qui promet de marquer les esprits.

Une quarantaine de groupes, musiciens, internationaux et locaux, joueront sur cinq scènes pour faire chanter et danser le public de tout âge. Plus de 200 artistes d’art visuel ou de restaurateurs seront également présents pour faire découvrir leurs métiers et leurs spécialités.

Parmi les innovations de cette année, il y aura de nouvelles voix provenant de régions ou de pays qui n’ont jamais été, ou très peu, représentés. Par exemple, l’Algérie aura pour effigie Fairouz Oudjida, aussi connue sous le nom La diva du désert. Elle chantera des chansons traditionnelles algériennes, maghrébines et arabiques. Il y aura aussi le Danemark, avec le groupe Aysay, composé de la chanteuse Luna et de ses deux camarades, Aske et Carl. Ils apporteront un univers mélangeant de la musique folk indienne, des éléments traditionnels Anatolien (région turque) avec des chants danois, iraniens et turques. Quant au Guatemala, il sera incarné par Sara Curruchich, première femme indigène auteure-compositrice à se présenter sur les scènes internationales, chantant en espagnol et dans sa langue maternelle, le Kaqchikel. Enfin, l’unique groupe punk et folk ukrainien, DakhaBrakha, sera également de la partie. Le groupe fera découvrir des instruments traditionnels australien, africain, arabique et indien comme l’harmonica et le zhaelika, instrument à vent de la famille des clarinettes.

Des nouveaux styles musicaux sont aussi au programme comme le K-pop avec deux groupes coréens, ADG7 et Sangjaru. Un ensemble de dix membres venus tout droit de la France, Les Mécanos, chanteront à cappella en français et dans une des langues régionales du pays, l’Occitan. Leurs voix seront accompagnées d‘instruments simples à percussions. Kalàscima, un groupe Italien, mélangera les styles modernes et anciens comme le Celte ou le Balkan avec de l’électronique. Pour cela, ils utiliseront plusieurs instruments fascinants, et joueront par exemple, Taranta, une musique de danse traditionnelle folk Italienne. Depuis 2008, les six musiciens ont joint leurs talents à celui d’Andrea Ramolo, chanteuse et auteure-compositrice, basée à Toronto. Également sur scène, un groupe Polonais du nom d’Hańba, composé de quatre musiciens et enraciné dans le punk rock et folk des années 1930 du pays.

Concernant les artistes locaux, les habitués et les favoris du public, seront présents Waalhi, The Liqueur Store, The Mariachi Ghost, Jacques Kuba Séguin, Marta Elena, Élage Diouf, Lara Klaus, Laura Niquay, Weeby, Lazo, Five alarm Funk et bien d’autres encore!

Pour plus de renseignements, consultez le site officiel sunfest.on.ca.

Photo : Les artistes Veeby (à gauche) et Elage Diouf seront présents sur scène.