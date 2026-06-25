Richard Caumartin

Un nouveau passage piétonnier, qui rend hommage aux communautés ojibwée, française et anglaise, a été inauguré le 7 juin au centre-ville de Sarnia. Dans le cadre d’un partenariat entre la section 62 de la Légion royale canadienne de Sarnia et la municipalité, une cérémonie d’inauguration a eu lieu à l’angle des rues Christina et Wellington.

Le vice-président de la Légion, Ron Realesmith, a déclaré que les trois langues avaient été intégrées afin de refléter la diversité des communautés qui ont façonné la région. « Ces langues rendent hommage aux Premières Nations, aux communautés française et anglaise qui ont défendu le Canada ainsi qu’aux générations de Canadiens de tous horizons qui ont porté l’uniforme, dont plusieurs ont fait le sacrifice ultime, a déclaré M. Realesmith. En incluant les trois langues, nous reconnaissons que le souvenir n’est pas l’histoire d’un seul groupe, mais de plusieurs. C’est une histoire partagée de courage, de service et d’unité. »

Des représentants des Forces armées canadiennes, des unités de cadets locales, du groupe de cornemuseurs et des membres de la Légion royale canadienne ont participé à la cérémonie ainsi qu’une délégation de la communauté francophone de Sarnia devant la bibliothèque de la municipalité.

« Nous sommes fiers de voir la langue française représentée sur ce symbole de souvenir et de reconnaissance, commente Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton. Quel privilège et quel honneur d’avoir été invités à participer au dévoilement du passage piéton des vétérans. J’ai particulièrement apprécié les paroles de Ron Realesmith qui a souligné l’importance d’avoir réuni les trois communautés. Un beau rappel que le devoir de mémoire et la reconnaissance envers nos vétérans nous rassemblent tous. »

« Je remercie particulièrement Paul Bourgeois qui a interprété Au champ d’honneur en français. Quelle belle façon de faire entendre notre langue lors de cet événement! Un grand merci également à nos photographes, Patrice Dufour et Marie-Guylaine, qui ont capté les beaux moments de cette journée et permettront d’en conserver de précieux souvenirs. Nous pouvons maintenant voir ce message peint sur l’asphalte : « Nous nous souviendrons ». Un geste apprécié par la communauté de langue française de Sarnia, dont plusieurs vétérans étaient eux-mêmes francophones.

Photo (CCFS) : Un groupe de francophones derrière le message « Nous nous souviendrons »