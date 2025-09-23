

Le 6 septembre, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton a lancé officiellement la nouvelle saison de la ligue de soccer. Cette première rencontre a été un véritable succès, remplie d’énergie, de sourires et d’une passion partagée pour ce sport. Les matchs ont lieu chaque samedi à 18 h, au Centre, pour un moment à la fois sportif et convivial. L’événement est ouvert à tous, des adolescents aux adultes, peu importe le niveau. L’essentiel est de bouger, jouer et s’amuser en français. Pour plus d’information : communiquez avec l’organisme au 519 541-0207. (Crédit photo CCFS)