Félicitations à Carolyne Prévost de Sarnia pour sa 2e place aux Jeux CrossFit Masters dans la catégorie des 35-39 ans à Albany, dans l’État de New York récemment. Sa force, son dévouement et sa discipline en font une athlète exceptionnelle et un modèle de persévérance et de réussite pour les enfants à qui elle enseigne à temps plein. Avec un incroyable palmarès de 11 titres nationaux dans quatre sports différents, Carolyne Prévost est une source d’inspiration pour tous ceux qui l’entourent.

(Crédit photo : Carolyne Prévost)