Yolande Melono

Journée palpitante pour de nombreuses familles immigrantes, le samedi 8 mars, au Musée des enfants de London. La balade culturelle organisée par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) dans le cadre du programme Découvrir London avait pour ambition d’accompagner les nouveaux arrivants dans leur adaptation.

Pour l’occasion, le site flambant neuf de ce musée sur Kellogg Lane, ouvert depuis le 7 janvier et deux fois plus grand que son emplacement précédent sur la rue Wharncliffe, a offert à la trentaine de nouveaux arrivants des activités divertissantes et éducatives.

En effet, sur l’espace immersif de plus de 3300 mètres carrés, les familles en ont profité pour faire de l’escalade, s’amuser avec des robots, admirer la région depuis le sommet de l’édifice, jouer à l’explorateur, etc.

En plus de l’atelier dessin, des expositions du monde fantastique aux sciences en passant par les arts et la culture ont fasciné les visiteurs du jour. Les enfants émerveillés, se sont fondus dans des jeux de rôle, des expériences scientifiques et des activités créatives.

« C’est magique ici. J’ai pu devenir une scientifique et une artiste en même temps », s’est exclamée Mariam, une jeune participante.

Au delà du plaisir, la sortie a permis aux familles de se rencontrer, d’échanger et de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté francophone de London. Grâce aux Canadiens présents, l’excursion a favorisé l’échange culturel et la connexion communautaire.

« Par le biais de cette visite au Musée des enfants, nous voulons faciliter l’intégration des familles nouvellement arrivées en leur proposant un espace d’apprentissage interactif et ludique où les enfants peuvent explorer, s’amuser et développer leur curiosité. Une occasion précieuse pour les parents de mieux comprendre l’environnement culturel local tout en partageant un moment enrichissant avec leurs enfants, atteste le coordonnateur du Carrefour ethnoculturel du CCFL, Rachid Barrima.

« En valorisant les ressources éducatives et culturelles de London, nous encourageons également la communication en français et le renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté francophone. »

Le Carrefour continuera d’accompagner les familles dans leur processus d’intégration, tout en valorisant la richesse de la diversité culturelle au sein de la communauté francophone de London.

Photo : Les jeunes se sont familiarisés avec la ligne des services d’urgence. (Crédit : CCFL)