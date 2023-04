« Quel spectacle incroyable! Merci aux 180 personnes qui se sont déplacées d’un peu partout dans le Sud-Ouest pour venir fêter avec nous. On nous avait promis un party et on l’a eu! Merci aux bénévoles et à nos partenaires OLG et Patrimoine canadien, et à Isabelle Élise pour la première partie du spectacle. »

Source : Centre culturel francophone Jolliet