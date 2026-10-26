Une soirée ludique inspirée de la télévision québécoise

Inspirée du populaire jeu télévisé La Poule aux œufs d’or, une soirée ludique organisée par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a rassemblé les participants autour de jeux, de surprises et de prix. L’activité, placée sous le signe du divertissement, a recréé l’esprit de cette émission diffusée sur TVA.

L’idée de reproduire le concept est venue d’une demande formulée par une personne de la communauté. « Elle avait vu cette activité dans un foyer pour personnes âgées et trouvait que ce serait amusant de faire la même chose ici. Comme nous regardons l’émission, nous avons pensé que ce serait une belle occasion de nous amuser ensemble », explique David Lauzier, coordonnateur au CCFS, qui souligne l’accueil enthousiaste réservé à l’initiative.

Pour adapter le jeu aux réalités du Centre, les organisateurs ont privilégié une formule accessible et interactive. Des billets à gratter ont été dissimulés dans des œufs dorés placés sur les tables. Ceux qui trouvaient trois œufs étaient sélectionnés pour monter sur scène et participer aux épreuves. Au total, huit personnes ont été choisies.

L’activité s’est ensuite organisée autour de jeux inspirés des différentes étapes de l’émission tel le choix de portes derrière lesquelles se cachaient des surprises. Quinze portes avaient été préparées pour l’occasion, dont certaines réservaient un prix mystère. Les personnes gagnantes ont reçu des cadeaux sur le thème de la poule et de l’œuf (peluche de poussin, contenant transparent pour conserver les œufs ou accessoires de cuisine destinés à leur préparation).

Les quatre finalistes ont ensuite vécu le moment le plus attendu de la soirée : l’œuf ou l’enveloppe. Chacun d’eux devait choisir entre un œuf et une enveloppe dont le contenu demeurait inconnu, avec l’espoir de repartir avec un prix intéressant. Parmi les récompenses figuraient diverses cartes-cadeaux. Une carte Walmart de 50 $ représentait le gros lot. Même les personnes qui n’ont pas pu jouer ont reçu une petite attention, soit des chocolats Mini Eggs.

Au-delà des récompenses, M. Lauzier retient surtout l’enthousiasme et la participation du public. La présence de plusieurs membres de la communauté qui ne fréquentent pas habituellement le Centre a particulièrement marqué la soirée en faisant découvrir les activités de l’organisme à un public élargi.

« Ce fut une belle soirée, remplie de rires et de plaisir. Le temps consacré aux jeux était peut-être un peu court pour une soirée complète, mais les gens se sont beaucoup amusés. L’activité était relativement facile à organiser », conclut David Lauzier.

Devant l’intérêt manifesté par les participants, l’idée de renouveler l’expérience fait déjà son chemin. Une soirée annuelle inspirée de La Poule aux œufs d’or pourrait être envisagée, tout comme l’adaptation d’autres jeux télévisés.

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Photo : David Lauzier en train d’animer le jeu des 15 portes. (Photo : CCFS)