Des recettes d’hier pour les générations de demain

Il y a des projets qui, une fois réalisés, rassemblent toute une communauté. Saveurs et traditions d’hier à aujourd’hui en est un exemple. Présenté pour la première fois le mardi 13 octobre au Café Causerie, ce livre de recettes communautaires met à l’honneur les aînés du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), qui ont accepté de partager un plat, une recette familiale ou un souvenir précieux.

Pour l’occasion, toutes les personnes ayant contribué au projet avaient été invitées à se retrouver. Chacune d’elles est repartie avec son exemplaire, symbole d’un travail collectif et d’une mémoire désormais mise sur papier.

Le CCFS souhaitait utiliser les bénéfices de la vente du livre pour soutenir les familles dans le besoin, notamment pendant la période des Fêtes. Cependant, le coût d’impression a compliqué les choses.

« Pour imprimer le livre, nous avons dû débourser 28 $ par exemplaire », affirme Tanya Tamilio, présidente de l’organisme. Pour dégager des bénéfices, il aurait donc fallu vendre chaque livre plus cher, un prix que l’organisme ne souhaitait pas imposer à la communauté.

Pour la présidente, l’essentiel est ailleurs. « Cela reste avant tout un beau partage de recettes. Notre volonté était d’offrir quelque chose aux générations à suivre. Le but a été atteint. » Une trentaine d’exemplaires ont déjà trouvé preneur et plusieurs autres sont commandés.

Au-delà de l’aspect financier, le projet a suscité de nombreuses réactions positives. Les demandes pour obtenir le livre se sont multipliées et les participants ont pu mesurer la valeur de leur contribution. Pour plusieurs, voir leurs recettes et leurs souvenirs réunis dans un ouvrage représente un véritable moment de fierté.

L’histoire du projet remonte à 2023, lorsque Sasha Jamieson, coordonnatrice au CCFS, travaille auprès des aînés dans le cadre du programme fédéral Bien vieillir chez soi qui favorise le maintien à domicile.

Au fil des rencontres, la cuisine devient un moyen de préserver les traditions et les souvenirs. Une recette évoque souvent une enfance, un repas de famille, un pays d’origine ou une personne chère.

Avec Saveurs et traditions d’hier à aujourd’hui, ces souvenirs quittent les cuisines pour rejoindre les pages d’un livre. Une manière de transmettre un héritage culinaire et culturel aux générations futures, tout en renforçant les liens entre les francophones.

Finalement, si le projet n’a pas permis de récolter les fonds espérés, il a donné naissance à quelque chose de plus difficile à chiffrer : un patrimoine commun.

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Photo : Les participants célèbrent l’aboutissement d’un projet collectif. (Crédit : Boubacar Balde)