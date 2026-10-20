La CFA de London à la rencontre des nouveaux arrivant

Le 10 octobre dernier, la Journée des nouveaux arrivants de London a rassemblé des organismes communautaires et des partenaires engagés dans l’accueil et l’intégration des personnes nouvellement établies dans la ville. Représentant la Communauté francophone accueillante (CFA) de London, Rosa Atmani a profité de l’occasion pour faire connaître les services offerts en français, échanger avec les participants et constater l’importance du travail concerté entre les organismes.

Inscrite dans la Stratégie pour les nouveaux arrivants 2024-2028 de la Ville de London, cette journée visait à reconnaître la contribution des nouveaux arrivants à la vitalité de la communauté et à les informer des ressources, des services et des possibilités d’emploi à leur disposition. Elle s’inscrit dans le volet consacré à l’intégration, qui cherche à faire de la diversité une richesse partagée par les personnes nouvellement établies et la communauté d’accueil. Depuis sa création en 2019, l’événement a connu une croissance notable, passant de 150 participants lors de sa première édition à plus de 800 en 2023.

Pour la CFA de London, cette rencontre était une occasion de rejoindre les nouveaux arrivants francophones, de leur présenter les ressources accessibles en français et de mieux comprendre leurs besoins.

« Cette initiative permet non seulement de faire connaître nos services, mais aussi d’échanger directement avec les nouveaux arrivants, de comprendre leurs préoccupations et de renforcer nos liens avec les partenaires qui les accompagnent dans leur parcours d’intégration », explique Rosa Atmani.

L’équipe a présenté les activités prévues dans le cadre de son plan communautaire, notamment les cercles de conversation, les formations en anglais, le programme de mentorat professionnel ainsi que les ateliers et les visites civiques. Elle a aussi fait connaître son nouveau volet consacré à l’intégration socio-économique, qui comprend des formations en entrepreneuriat, des séances d’information et des occasions de réseautage. Parmi les initiatives proposées figure Élan F, un espace conçu pour favoriser les échanges et le développement professionnel des entrepreneurs francophones.

Rosa Atmani retient aussi l’attention accordée au bilinguisme pendant l’activité. « Nous avons particulièrement apprécié que l’animation et les discours se déroulent en français et en anglais. Cet effort de la Ville de London et du comité organisateur témoigne d’une volonté de valoriser les deux langues officielles et mérite d’être salué », affirme-t-elle.

Au kiosque de la CFA de London, l’équipe a rencontré plusieurs personnes récemment établies dans la ville, dont certaines étaient arrivées depuis seulement deux semaines. Elle leur a présenté les ressources disponibles en français et les a orientées vers les deux principaux fournisseurs de services d’établissement francophones à London, le Carrefour communautaire et le Collège Boréal.

Les questions soulevées concernaient principalement l’apprentissage du français et la recherche d’emploi. Plusieurs visiteurs souhaitaient suivre des cours de français pour améliorer leur pointage dans le cadre de démarches liées à la résidence permanente. D’autres cherchaient à mieux connaître les possibilités d’emploi dans la région. La CFA a profité de l’occasion pour annoncer une foire d’emploi bilingue organisée en collaboration avec le Collège Boréal, qui se tiendra le 20 novembre à London.

La collaboration entre les exposants a également marqué la journée. Des organismes anglophones, dont le YMCA et le London & Middlesex Local Immigration Partnership, partenaire de la CFA de London, ont dirigé des visiteurs francophones vers son kiosque. Pour Rosa Atmani, ces échanges illustrent l’importance du travail en réseau et d’une meilleure orientation des nouveaux arrivants vers les services adaptés à leurs besoins.

« Nous espérons que la Journée des nouveaux arrivants continuera de prendre de l’ampleur et deviendra un rendez-vous mobilisateur pour l’ensemble de la communauté. La combiner à d’autres activités communautaires pourrait permettre de rejoindre encore plus de personnes et de renforcer les liens entre les nouveaux arrivants et la population locale », conclut Rosa Atmani.

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Photo : Rosa Atmani, représentante de la CFA de London, et le maire Josh Morgan. (Photo : CFA de London)