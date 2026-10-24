Un rendez-vous mensuel pour faire vivre le français à St. Thomas

L’idée de créer un groupe de conversation en français à St. Thomas est née d’un constat simple : la présence d’une communauté francophone bien réelle, mais parfois difficile à repérer.

« J’habite à St. Thomas avec ma mère qui ne parle pas anglais. Cependant, chaque fois qu’elle se déplace dans la ville, elle croise des gens qui parlent français. Je me suis dit qu’il devait y avoir beaucoup de francophones ici et qu’il fallait trouver un endroit où se retrouver pour parler notre langue », explique Alexandra Brioso, directrice générale adjointe au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL).

S’inspirant du groupe de conversation déjà offert par le CCFL à la bibliothèque de London, Mme Brioso a communiqué avec la bibliothèque locale afin d’explorer la possibilité de créer une initiative semblable. L’établissement, qui proposait déjà des activités de conversation en anglais, s’est montré très enthousiaste à l’idée de développer un espace francophone.

« Le personnel voulait nous aider, mais ignorait qu’il y avait autant de francophones ici. La bibliothèque possède déjà des livres en français pour les adultes et les enfants, alors le partenariat s’est fait naturellement », raconte-t-elle.

Le premier groupe de conversation française a ainsi eu lieu le mardi 29 septembre, juste après le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. La rencontre a réuni des personnes venues échanger, faire connaissance et, surtout, pratiquer le français dans une atmosphère détendue. Les discussions ont porté sur la ville, les endroits appréciés pour se promener et les raisons pour lesquelles elles ont choisi d’apprendre le français.

La diversité des personnes présentes a particulièrement marqué cette soirée : une aînée de plus de 70 ans qui n’avait pas parlé français depuis 55 ans, une ancienne enseignante d’une école d’immersion, une personne qui apprend le français à l’aide de Duolingo et une élève de 9e année qui souhaite améliorer sa pratique de la langue.

Pour le moment, les retrouvailles auront lieu le dernier mardi du mois, de 17 h à 19 h. Le groupe s’adresse à quiconque souhaite pratiquer le français. Aucun niveau particulier n’est requis, tout le monde est bienvenu.

Chaque mois, un thème différent sera suggéré. Le prochain rendez-vous portera sur les expressions françaises. Des exemples seront présentés au groupe qui pourra ensuite partager ses expériences et discuter des différentes façons dont certaines expressions peuvent être comprises.

L’ambiance chaleureuse du premier rendez-vous laisse présager un bel avenir pour la nouvelle initiative. « Il y avait une bonne ambiance et les gens s’entraidaient pour trouver leur vocabulaire. Les deux heures ont passé très vite. C’était beau de voir différentes personnes réunies par leur amour du français et leur envie de parler », souligne Mme Brioso.

Pour ceux et celles qui hésitent encore, elle se veut rassurante : « Venez passer un bon moment. N’ayez pas peur même si vous ne pratiquez pas souvent le français ou si vous l’avez appris avec une application. C’est en pratiquant qu’on arrive à le parler. »

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Photo : Le premier groupe de conversation a eu lieu le 29 septembre (Photo : CCFL)