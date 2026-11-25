Le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a tenu, le 6 novembre dernier, son second 5 à 7 Trivia de l’année. Une cinquantaine de personnes se sont réunies pour une soirée alliant gastronomie, connaissances générales et plaisir de jouer en équipe.

Pour l’occasion, Karine Boivin et ses apprentis chefs – Diego, Émilie, Jayden, Aleena et Lola – avaient préparé un repas de qualité, y compris le dessert. À peine le souper terminé, les participants se sont regroupés en équipe afin de se préparer au jeu-questionnaire.

Pour cette édition, un nouveau format a été adopté. « Nous avons décidé d’augmenter le nombre de membres par équipe. À plusieurs, c’est une belle façon de mettre tous les neurones ensemble, de partager les connaissances et de faire en sorte que personne ne se sente mal à l’aise », relate Normand Prévost, président du CCFJ. Au total, six équipes de sept ou huit joueurs se sont affrontées dans une ambiance conviviale.

Pour animer la soirée, l’équipe de Mac Flash Trivia Windsor était de retour avec un questionnaire qui a mis à l’épreuve les connaissances des participants. Sans thème particulier, les questions portaient sur une variété de sujets, dont le sport et la géographie. Une quarantaine de questions ont ainsi testé les connaissances des groupes.

Après la compilation des résultats, l’équipe des Sous-doués, composée de Arminé Arabian, Marc-André Côté, Francine Haché, Alexandre Hébert, Isabelle Langlois et Angela Ventura, a remporté la première place. L’équipe est repartie avec des cartes-cadeaux.

L’équipe des Neurones solitaires formée de Carole et Victor Breault, Monique Desroches, Marie-Josée Bouchard, Ginette Prévost, Catie Arsenault et Patrice Dufour a terminé en deuxième position.

Devant l’intérêt suscité par l’activité, la suggestion d’inclure un trophée au cours des prochaines soirées Trivia serait également envisagée.

Les familles étaient aussi à l’honneur, puisque les enfants disposaient de leur propre espace d’activités pendant la soirée. Sous la supervision des gardiennes Annabelle et Gabrielle, les plus jeunes ont effectué des bricolages et se sont amusés dans le grand gymnase pendant que les adultes profitaient du jeu-questionnaire.

Avec un taux de participation élevé et une formule qui favorise autant les échanges que le plaisir de jouer, le 5 à 7 Trivia semble avoir trouvé sa place parmi les activités rassembleuses du CCFJ. Le prochain rendez-vous est prévu le 15 janvier 2027.

Photo : L’équipe gagnante du 5 à 7 Trivia (Photo : CCFJ)