Un repas rapproche les communautés à Sarnia

Le 11 octobre, veille de l’Action de grâce, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a accueilli près de 150 personnes à l’occasion d’un repas communautaire organisé par le Regroupement africain, caribéen et canadien de la région. L’initiative a rassemblé des familles de diverses origines autour d’un repas dans une atmosphère conviviale.

Cette année, le format a été adapté afin de privilégier les échanges informels et les rencontres entre les participants. « Nous voulions créer un moment de rassemblement, particulièrement pour les nouveaux arrivants. Certaines personnes ne savaient pas où aller pour cette occasion, tandis que d’autres ne pouvaient tout simplement pas être avec leur famille. Nous souhaitions leur offrir un espace accueillant afin de partager un repas et d’échanger en petits groupes autour de la table », explique Boubacar Baldé, intervenant au CCFS.

Organisé plusieurs fois par année, le repas-partage permet de faire découvrir leur culture à travers des plats traditionnels apportés par les familles. Au menu figuraient, en exemple, du griot et du riz haïtiens, des spécialités chinoises, du macaroni au fromage et de la pizza. Les jeunes ont également profité d’activités adaptées : karaoké, coloriage et jeux gonflables.

Au-delà de la rencontre interculturelle, cette soirée visait à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Plusieurs partenaires engagés dans l’accueil des immigrants et l’animation communautaire, dont le Newcomer Hub, le YMCA et le Centre Jolliet, étaient sur place avec des kiosques d’information afin de présenter leurs services et d’échanger avec les participants.

« La soirée a pleinement atteint ses objectifs, tant sur le plan du partage entre les familles que sur celui de l’accès à l’information, confirme Boubacar Baldé. Les retours ont été très encourageants. Cette mobilisation nous motive à poursuivre l’organisation d’activités qui favorisent les liens entre les communautés et soutiennent l’intégration des nouveaux arrivants. »

Grâce à l’engagement des bénévoles, à la contribution des familles et à la participation des partenaires, cette rencontre a confirmé l’importance de créer des espaces accessibles où chacun peut trouver sa place, tisser des liens et contribuer à la vitalité de la communauté de Sarnia-Lambton.

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Photo : L’initiative a rassemblé des familles de diverses origines. (Photo : CCFS)