Trois millions de dollars pour la francophonie ontarienne

La francophonie ontarienne reçoit un nouveau coup de pouce. Le gouvernement de l’Ontario investit 3 millions $ dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) pour soutenir 75 projets à travers la province. Cet investissement vise à renforcer la culture francophone, élargir l’accès aux services en français, soutenir les organismes communautaires et créer de nouvelles possibilités économiques et professionnelles.

« Ce financement permettra aux organismes communautaires d’élargir leurs activités, de tirer parti de nouvelles possibilités et de générer des retombées concrètes dans leur milieu », a déclaré Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Affaires francophones.

Plusieurs organismes du Sud-Ouest figurent parmi les bénéficiaires, dont le Carrefour communautaire francophone de London qui recevra 49 326 $ pour son programme « Voix francophones de London : création et diffusion culturelle numérique ». Cette initiative permettra de créer une plateforme numérique consacrée à la diffusion de contenus culturels francophones, incluant des balados, des capsules culturelles et des portraits de francophones engagés. Il culminera avec un événement de reconnaissance au cours de la Semaine de la francophonie et bénéficiera aux jeunes, aux nouveaux arrivants et aux artistes francophones de la région de London.

Le soutien provincial rejoint aussi le secteur de l’immigration francophone. Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton bénéficiera pour sa part de 20 000 $ pour son projet « Parcours d’intégration francophone – Une nouvelle vie à Sarnia ». L’organisme offrira un programme d’accueil structuré aux nouveaux arrivants francophones de la région, comprenant du mentorat, des ateliers et des activités communautaires avec la communauté francophone locale. Il sera réalisé en partenariat avec le Réseau des organismes francophones de Sarnia-Lambton, le Réseau francophone d’immigration du Sud-Ouest et les conseils scolaires locaux.

Puis il y a Kilimandjaro Productions qui reçoit 39 840 $ pour « Rencontres musicales afro franco-ontariennes. Ce projet permettra de réaliser un événement mettant en vedette musiciens et artistes afrodescendants francophones. Il contribuera de façon durable à la diversité et la pluralité musicale franco-ontarienne dans les régions du Grand Toronto et du sud de l’Ontario.

Enfin, le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario bénéficiera d’une subvention de 49 400 $ pour ses ateliers « Mes finances, mon avenir ». Ce projet permettra d’offrir des ateliers interactifs, des espaces d’échange et des outils pratiques en littératie financière à des femmes francophones, notamment des nouvelles arrivantes dans le Sud-Ouest ontarien.

Au-delà de ces initiatives locales, le PAFO vise à améliorer l’accès aux services en français, à soutenir la formation d’une main-d’œuvre bilingue et à favoriser le développement économique et culturel des communautés francophones.

La ministre a également souligné que les retombées du programme se veulent inclusives et accessibles au plus grand nombre. « Récemment, j’ai eu le plaisir de visiter Peel Career Assessment Services, l’un des organismes récipiendaires. Leur projet aidera les nouveaux arrivants francophones, les personnes en situation de handicap et les personnes confrontées à des obstacles à l’emploi à développer leurs compétences et à accéder à de nouvelles possibilités professionnelles. »

Photo : La ministre Natalia Kusendova-Bashta (à droite) et les intervenantes francophones des services d’emploi de Peel Career Assessment Services. (Crédit : Bureau de la ministre)