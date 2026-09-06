Le RFSOO invite les femmes à se redécouvrir

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest ontarien (RFSOO) a organisé, le 8 août, un atelier intitulé Construire mon arbre de vie, au Ed Blake Park de London. Réunissant 23 participantes, cette activité avait pour objectif de leur offrir un espace bienveillant d’écoute, de réflexion et de partage ainsi que de les aider à mieux reconnaître leurs forces, leurs ressources et leurs aspirations personnelles.

« L’atelier visait à renforcer le soutien entre les participantes ainsi que de permettre à chacune d’amorcer une réflexion sur les valeurs qu’elles souhaitent définir pour elles-mêmes, de reconnaître ses forces et de réfléchir aux moyens de réaliser ses rêves et d’atteindre ses objectifs personnels. C’était avant tout un temps pour elles et pour leur bien-être, un espace d’écoute et de partage entre femmes, où elles pouvaient s’exprimer librement, être écoutées et avancer à leur propre rythme », explique Audrey Minzola, intervenante spécialisée en appui transitoire au RFSOO.

À travers l’exercice de l’arbre de vie, les femmes ont été invitées à réfléchir à leur parcours et à ce qui constitue leur identité aujourd’hui. Les racines représentaient leurs origines et les expériences qui ont contribué à faire d’elles ce qu’elles sont devenues. Le tronc symbolisait leurs forces et leurs fondations, les branches invitaient à reconnaître certaines difficultés ou fragilités vécues et les feuilles représentaient les éléments dont elles souhaiteraient se libérer ou laisser derrière elles.

L’objectif était ainsi de prendre du recul, de s’évaluer avec bienveillance et de réfléchir à ce qu’elles souhaitent conserver, transformer ou développer dans leur vie. À la fin de l’exercice, certaines ont partagé les changements qu’elles étaient prêtes à entreprendre ou les aspects de leur vie sur lesquels elles désiraient travailler au cours des jours suivants.

L’un des moments marquants de l’atelier a été la participation de femmes qui ne parlaient que le swahili. « Elles ont beaucoup apprécié de faire l’activité et d’avoir un interprète pour les accompagner. Cela leur a aussi permis de réseauter et de créer des liens avec d’autres femmes », souligne Mme Minzola.

Au-delà de l’exercice proposé, l’atelier leur a permis de porter un regard nouveau sur leur propre parcours. « Certaines ont réalisé qu’elles se jugeaient plus sévèrement qu’elles ne le pensaient, alors que d’autres ont découvert qu’elles accomplissaient déjà beaucoup de choses. J’ai beaucoup aimé les échanges entre femmes. Elles ont pu s’éduquer et apprendre les unes aux autres. C’était un beau moment de partage, de réflexion et de reconnexion à soi », témoigne l’intervenante.

Cette activité a également été l’occasion pour le RFSOO de mieux faire connaître ses services auprès des femmes, notamment celles qui viennent d’arriver dans la région de London.

« Je suis très heureuse de faire connaître les services qui existent ici, afin que les femmes sachent qu’elles ont une place où aller. Beaucoup ne nous connaissent pas parce qu’elles sont nouvellement arrivées. Nous voulons être présentes pour elles, les aider et les accompagner », conclut Audrey Minzola.

Photo : L’atelier Construire mon arbre de vie, a réuni 23 participantes. (Crédit : RFSOO)