Lambton se prépare à un nouveau rôle énergétique

Treize ans après la fermeture de l’une des plus importantes centrales au charbon de l’Ontario, le site de Lambton pourrait retrouver une place stratégique dans l’avenir énergétique de la province. À St. Clair, les premières démarches suscitent déjà des espoirs de développement économique et de création d’emplois.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le gouvernement de l’Ontario et Ontario Power Generation (OPG) annoncent un investissement de 500 000 $ afin d’aider le canton de St. Clair à préparer ses infrastructures à un éventuel projet de production électrique sur le site de Lambton, à Courtright. Les discussions concernent notamment le gaz naturel et l’énergie nucléaire. La municipalité, OPG et les communautés des Premières Nations seront appelées à participer aux prochaines étapes de cette démarche.

Fermée en 2013, l’ancienne centrale de Lambton avait longtemps joué un rôle majeur dans l’approvisionnement électrique de la province. Sa fermeture avait également entraîné des pertes d’emplois et une diminution de l’activité économique dans cette partie de la région de Sarnia-Lambton.

Le gouvernement souhaite désormais tirer profit des infrastructures déjà présentes sur cette propriété de 1200 acres. Le terrain possède des installations de transport d’électricité, des embranchements ferroviaires, un accès à un port ainsi que des espaces industriels. Une zone pourrait accueillir jusqu’à 900 mégawatts de nouvelle capacité, soit une production potentiellement suffisante pour alimenter environ 900 000 foyers.

Le conseil municipal de St. Clair avait déjà adopté une motion afin de poursuivre les discussions avec OPG et le ministère de l’Énergie et des Mines sur les possibilités de développement du terrain, y compris l’option nucléaire. L’annonce du financement marque maintenant le début d’une nouvelle phase, qui doit notamment permettre aux parties concernées de conclure un protocole d’entente officiel.

« Cet investissement contribuera à garantir que les infrastructures du canton de St. Clair soient prêtes à soutenir les efforts d’OPG visant à redonner vie au site de la centrale électrique de Lambton, à Courtright », a déclaré le maire Jeff Agar.

Pour la collectivité, les retombées potentielles dépassent la seule question de l’approvisionnement en électricité. Un éventuel projet de nouvelle génération pourrait créer des emplois locaux bien rémunérés, stimuler l’activité économique et attirer d’autres entreprises dans le secteur. Le gouvernement envisage aussi des possibilités de participation au capital pour les communautés autochtones ainsi que des fonds supplémentaires destinés à soutenir les infrastructures de la municipalité d’accueil.

Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton, estime que cette perspective représente une occasion importante pour le territoire. « Le potentiel de production de nouvelle énergie sur le site d’OPG à Lambton représente une excellente nouvelle pour la région de Sarnia-Lambton. Compte tenu de toutes les incertitudes qui viennent du sud de la frontière, nous devons plus que jamais prendre des mesures pour attirer les investissements, créer des emplois et protéger les travailleurs. Les investissements du gouvernement de l’Ontario dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures contribueront à préserver les emplois, à assurer la stabilité des familles et à jeter des bases solides pour la croissance future de la communauté de Sarnia-Lambton », a-t-il affirmé.

OPG prévoit de poursuivre ses échanges avec les autorités locales, les Premières Nations et différents intervenants avant qu’une orientation précise soit retenue. À ce stade, aucune technologie définitive ni échéance de construction n’a été annoncée.

Cette réflexion s’inscrit dans les prévisions énergétiques de l’Ontario, qui anticipe une hausse de la demande en électricité pouvant atteindre 90 % d’ici 2050. La croissance démographique, la construction de nouveaux logements, l’électrification et l’expansion industrielle figurent parmi les facteurs qui expliquent cette augmentation anticipée.

Pour St. Clair, l’avenir du site de Lambton reste donc à définir. Après plus d’une décennie marquée par la fermeture de la centrale, cette ancienne propriété industrielle pourrait toutefois retrouver un rôle majeur et offrir à la région de nouvelles perspectives économiques.

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Photo : Des représentants se sont réunis sur le site de l’ancienne centrale électrique de Lambton, appartenant à l’OPG, pour une conférence de presse. (Crédit : St. Clair Township)