Retrouver la communauté pour un lunch au bord de l’eau

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a récemment réuni une vingtaine de francophones à l’occasion de son traditionnel dîner de fin d’été chez Purdy’s Dockside Eatery, à Point Edward. Le jeudi 20 août, 25 personnes se sont retrouvées pour profiter d’un bon repas, échanger en français et, surtout, prendre le temps de se retrouver avant la rentrée et le retour à un rythme plus chargé.

Organisée depuis quelques années, cette activité annuelle est devenue une belle occasion de rassembler la communauté. Que ce soient des personnes qui travaillent avec le Centre, qui participent régulièrement à ses activités ou qui souhaitent simplement rencontrer d’autres francophones, tout le monde est invité à prendre part à ce moment convivial.

La formule est simple et décontractée. Des tables sont réservées chez Purdy’s, installé directement au bord de l’eau. Au menu : un incontournable, le fish and chips, avec du poisson frais provenant du lac Huron.

Avec la vue sur l’eau et une atmosphère calme, les participants ont profité pleinement de l’après-midi. Rien de formel au programme : simplement le plaisir de jaser, de rire et de discuter de tout et de rien. La température, clémente pour l’occasion, a également contribué à rendre la rencontre particulièrement agréable.

« Pour le CCFS, ce genre d’activité permet de maintenir les liens qui se tissent tout au long de l’année. L’été est souvent une période très occupée, entre les vacances, les voyages et les différentes activités familiales. Ce dîner représente donc une belle transition avant la reprise des activités et de la vie communautaire à l’automne », explique David Lauzier, coordonnateur au CCFS.

Autour d’un bon repas et au son des conversations en français, les participants ont ainsi savouré les derniers moments de l’été dans une ambiance à la bonne franquette. Une façon toute simple, mais bien appréciée, de célébrer la communauté francophone de Sarnia-Lambton : un peu de fish and chips, une belle vue sur le lac Huron et beaucoup de plaisir à se retrouver !

Photo : Toute la communauté était invitée à participer à ce moment convivial. (Crédit : CCFS)