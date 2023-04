Lana Stryhun

Le Centre communautaire francophone Sarnia-Lambton (CCFSL) a souligné, le 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie avec un souper-spectacle. L’activité a rassemblé une quarantaine de personnes pour célébrer la langue et la culture françaises.

Le souper a eu lieu dans la salle communautaire du CCFSL où les convives ont pu savourer des plats chauds dans une ambiance chaleureuse.

Pendant le repas, les participants ont eu l’occasion de discuter et de partager leurs expériences de voyage en France ou dans d’autres pays francophones, ou encore parler de leur amour pour la musique ou la littérature de langue française.

Le point culminant de la soirée a été la performance musicale d’Isabelle Élise Bouffard. Celle-ci a grandi à Sarnia, ses parents étant une des premières familles québécoises à s’installer dans la ville en 1974. Plus jeune, elle jouait de la guitare pour les écoles du Csc Providence. Mme Bouffard a interprété des chansons françaises de son nouvel album qui sortira le 24 avril prochain.

« Le souper a été un grand succès, rassemblant des francophones et des francophiles de tous âges et de toutes origines. Cet événement a permis de célébrer la diversité culturelle de la région et de renforcer les liens entre les francophones de la communauté », explique Tanya Tamilio, présidente du CCFSL.

La célébration de la Journée internationale de la francophonie a été une soirée mémorable pour tous. Elle aura été l’occasion de célébrer la richesse de la langue française et de rappeler son importance au quotidien, tant sur le plan social que culturel.

Pour connaître les prochaines activités du CCFSL, consultez le site www.ccfsarnia.com.

Photo : Des participants au souper-spectacle