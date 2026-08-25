Une nouvelle ressource en santé verra le jour à London

Après plusieurs années de mobilisation communautaire, London s’apprête à accueillir une clinique de soins primaires entièrement francophone. Fruit d’une collaboration entre plusieurs partenaires, ce nouveau service répond à un besoin longtemps exprimé par la communauté d’expression française et devrait ouvrir ses portes à la mi-septembre.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Les résidents de langue française de London disposeront bientôt d’un meilleur accès aux soins dans leur langue. Cette initiative résulte d’une collaboration entre le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), Accès Franco-Santé London (AFSL) et le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL).

À l’origine, l’établissement devait être aménagé dans les locaux du CCFL. Après analyse, les partenaires ont toutefois choisi un autre emplacement déjà doté des installations nécessaires pour offrir rapidement des consultations médicales.

Même si le projet est implanté ailleurs, le Carrefour demeure étroitement associé à son déploiement. L’organisme travaille avec AFSL afin de recueillir les inscriptions des personnes intéressées à recevoir des services dans leur langue. Cette collecte de données démontre également l’importance de la demande auprès des autorités de santé.

Le corps médical multidisciplinaire est presque entièrement constitué. L’équipe réunira un médecin de famille, une infirmière praticienne, deux infirmières autorisées, une infirmière auxiliaire autorisée, une secrétaire médicale ainsi qu’un navigateur en santé. Ce dernier accompagnera notamment les patients dans leurs démarches afin de faciliter leur accès au système.

Selon Santé Ontario, une clinique de cette nature peut généralement desservir jusqu’à 3000 usagers. Située dans l’unité 201 du 240, chemin Wharncliffe Nord, la capacité prévue s’établit autour de 2000 personnes, ce qui permettra déjà de répondre à une part importante à une partie importante des besoins recensés au sein de la communauté de langue française.

Pour Abdoulaye Sako, directeur général du CCFL, cette ouverture marquera une étape déterminante dans l’amélioration de l’offre de soins en français.

« Cette clinique répond au principe de l’offre active des services de santé primaire en français. Depuis longtemps, la communauté réclamait un accès direct à des professionnels capables de communiquer dans notre langue. Désormais, ce ne sera plus aux patients de demander s’il est possible d’être servis en français; le service leur sera offert naturellement, souligne-t-il.

Le directeur général estime que cette évolution favorisera également une meilleure qualité des interventions. La possibilité de décrire ses symptômes, de comprendre les explications du personnel médical et d’échanger sans obstacle linguistique contribue à renforcer la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge.

Au-delà des consultations médicales, cette réalisation illustre le fruit d’un travail collectif entrepris depuis plusieurs années. Le CSCHN, AFSL et le CCFL ont collaboré afin de documenter les besoins locaux et de convaincre les décideurs de la nécessité d’un tel service.

Avec cette future ouverture, London franchit une étape importante dans le développement des services de santé en français, et les partenaires espèrent qu’elle deviendra une ressource durable pour les familles de langue française de la région.

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Photo : Abdoulaye Sako, directeur général du CCFL (Crédit : CCFL)