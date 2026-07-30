Le CCFS forme les jeunes leaders de demain

Du 29 juin au 3 juillet, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), par le biais de Connexion Carrière, a organisé gratuitement un camp de leadership qui a réuni 15 participants. Pendant quatre jours, ces jeunes ont prit part à des ateliers, des activités collaboratives et à des moments de réflexion destinés à renforcer leur confiance en eux, leur esprit d’équipe ainsi que leurs compétences en communication, en leadership et en prise de décision.

« L’organisation de ce type d’activité s’inscrit pleinement dans notre mission de permettre aux jeunes de développer des compétences utiles à leur intégration sur le marché du travail. Nous offrons régulièrement dans les écoles des ateliers sur l’employabilité. Ce camp représente donc un prolongement naturel du travail effectué auprès des élèves, explique Boubacar Baldé, conseiller en employabilité au CCFS.

Le camp proposait une programmation axée sur le développement personnel et professionnel. Les participants ont d’abord exploré leurs forces, leurs valeurs et leurs talents avant de relever un défi créatif en équipe. La préparation au concours d’éloquence s’est ensuite accompagnée d’une visite du local 663 de l’Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada.

Le reste de la semaine a été consacré à la communication et l’expression orale avec une conférence de Saïkou Oumar Baldé, sur le leadership et la prise de décision, ainsi qu’un atelier sur le sens des responsabilités. La dernière journée a mis l’accent sur la motivation, la persévérance et la résilience, avant la présentation des plans d’action personnels et la cérémonie de clôture.

« Le moment fort de la semaine a été le concours d’éloquence au cours duquel des équipes de quatre participants ont débattu de la question suivante : Faut-il limiter l’utilisation de l’intelligence artificielle chez les jeunes? Cette activité avait pour objectif de développer la capacité à s’exprimer en public, la pensée critique, l’écoute active et l’assurance des jeunes dans un contexte de débat structuré », souligne M. Baldé.

Tout au long du camp, les activités étaient axées autour de cinq valeurs fondamentales : le respect, le courage, la responsabilité, l’esprit d’équipe et l’excellence. À l’issue du programme, chaque participant a reçu un certificat de réussite afin de souligner son engagement et les compétences acquises au cours de cette expérience enrichissante.

« Ces quatre jours sont passés à une vitesse incroyable. Nous avons pu compter sur des jeunes dynamiques, attentifs et pleinement engagés. Ils ont participé avec enthousiasme aux ateliers. Cette belle réussite nous encourage d’ailleurs à envisager une prochaine édition en 2027 », conclut Boubacar Baldé.

Photos (Crédit : CCFS) :

8500 : Des jeunes au camp de leadership

9814 : Une participante s’adresse au groupe.