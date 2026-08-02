Des camps amusants pour les enfants de Sarnia et London

Alors que les écoles ferment leurs portes pour l’été, les organismes francophones prennent le relais pour offrir aux enfants bien plus qu’un simple service de garde. À travers des camps, des ateliers et des activités gratuites, ils créent des occasions de socialiser, de s’amuser et de faire vivre la langue française au quotidien.

Au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), les enfants de 5 à 9 ans participent, du 6 juillet au 14 août, au camp d’été régulier. Surnommés « les Griffons », les jeunes prennent part à une programmation variée destiné à stimuler leur éveil culturel et linguistique tout en leur offrant un été rempli de découvertes.

Chaque semaine, une sortie est proposée aux participants, notamment des activités telles que des jeux de quilles ou une visite au parc aquatique. À travers ces expériences, les enfants évoluent dans un environnement francophone où l’apprentissage se fait naturellement, par le jeu et les échanges.

Le Centre offre également plusieurs camps spécialisés, notamment en théâtre, en danse, en basketball et en soccer, accessibles aux jeunes jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans.

Les inscriptions proviennent principalement des parents, même si le CCFS travaille en étroite collaboration avec les conseils scolaires francophones de la région afin de faire connaître ses programmes.

Cependant, attirer les adolescents demeure toutefois un défi comme l’explique David Lauzier, coordinateur au CCFS : « La plupart occupent un emploi d’été ou préfèrent simplement rester à la maison, comme de vrais ados », dit-il en souriant.

À London, l’été est tout aussi animé au service de garde la Ribambelle, où plusieurs activités gratuites sont proposées aux jeunes enfants et leurs parents.

Le mercredi matin, un groupe bilingue participe à des activités ludiques, tandis que le jeudi est consacré à des explorations en forêt, également en formule bilingue. Offertes gratuitement, ellessont organisées en partenariat avec plusieurs organismes anglophones afin de rejoindre un large public. Environ 80 enfants ont été accueillis depuis le mois de mai et ce gratuitement.

Pour Camille Beaulieu, directrice adjointe de la ribambelle, ces rencontres permettent aussi de faire découvrir la francophonie à des familles qui ne la côtoient pas au quotidien.

« Des familles qui ne sont pas francophones souhaitent permettre à leurs enfants de s’imprégner de la culture française. Souvent, elles veulent qu’ils apprennent quelques mots de français », souligne-t-elle.

Parallèlement à ses activités ouvertes à la communauté, la ribambelle offre aux enfants fréquentant son service de garde des jeux d’eau pendant l’été.

À Sarnia comme à London, ces initiatives illustrent le rôle essentiel que jouent les organismes francophones dans la vie des familles. En proposant des activités accessibles, ludiques et ancrées dans la langue française, ils offrent aux enfants des occasions de jouer, d’apprendre et de tisser des liens tout au long de l’été.

Photos : À Sarnia, les jeunes profitent d’une activité costumée en compagnie des animateurs. (Crédit photo : CCFS)