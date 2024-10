Le 13 septembre s’est tenue l’assemblée générale annuelle du Centre culturel francophone Jolliet et un nouveau conseil d’administration a été élu par l’assemblée. De gauche à droite : (debout) Richard Pilon, Paul Bourgeois, Normand Prévost (président) et Marie-Claude Émond; (assises) Jacqueline Croft, Francine Haché, Rachelle Bourgeois et Patricia Boivin; et (assis, à l’avant) Patrice Dufour.