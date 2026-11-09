Mieux connaître les services en français à London

Le 1er octobre, la ribambelle / ON y va, le Carrefour communautaire francophone et la Ville de London ont organisé une foire de ressources et de services en français au BMO Centre. L’activité a permis aux familles de découvrir les organismes et les prestations accessibles notamment dans les domaines de la santé, de la petite enfance, de l’éducation et de l’emploi.

La journée s’est déroulée en deux temps. Une première séance, l’après-midi, s’adressait aux partenaires francophones et anglophones. Une seconde rencontre, en soirée, accueillait les familles. Plusieurs organisations y ont présenté leurs activités, avec des services gratuits ou à faible coût destinés à répondre à différents besoins.

Des représentants de la Ville de London et de Service Canada étaient également sur place. Une nouvelle clinique médicale, récemment ouverte, a profité de l’occasion pour faire connaître ses prestations et transmettre des renseignements aux visiteurs.

Pour Kelsey Sim Foster, coordonnatrice des programmes pour l’enfant et la famille, cette initiative a permis de rassembler des ressources qui demeurent parfois méconnues du public. « C’était vraiment une belle occasion d’en apprendre sur la variété des services existants et ceux disponibles en français pour les familles », a-t-elle souligné.

La visibilité des prestations en français constitue un enjeu pour les organismes qui accompagnent les familles. Selon la coordonnatrice, certaines personnes ignorent l’existence de ressources francophones dans leur région ou ne savent pas qu’elles peuvent recevoir de l’aide dans leur langue. Cette méconnaissance touche aussi les partenaires communautaires, qui ne disposent pas toujours d’une vue d’ensemble des possibilités offertes.

Après neuf ans et demi de travail dans le domaine du programme ON y va, Kelsey Sim Foster affirme avoir elle-même découvert certains services grâce à ce genre de démarche. La foire a donc constitué un espace d’échange entre les organismes et un moyen de rapprocher les familles des ressources adaptées à leur situation.

« J’ai parlé avec une famille qui m’a remerciée pour la belle occasion d’apprendre et explorer les services, rapporte la coordonnatrice. C’était exactement ce qu’elle cherchait et elle a eu la chance de parler à plusieurs organisations. Elle a demandé à être informée de la prochaine édition. »

Les organisateurs souhaitent renouveler l’initiative chaque année.

La rencontre du 1er octobre aura ainsi permis de réunir différents acteurs autour d’un objectif commun : mieux faire connaître les ressources disponibles en français aux familles de London et des environs afin de répondre à leurs besoins.

-30-

Photo : Rachid Barrima du Collège Boréal discute avec un participant. (Photo : CFA London)