La Table Franco-Info passe à l’action

La Table Franco-Info de London poursuit ses efforts pour renforcer la collaboration entre les organismes francophones et les partenaires qui desservent la communauté. Réunis virtuellement le 30 septembre, 15 représentants d’organismes et d’institutions ont fait le point sur les travaux amorcés lors de la deuxième rencontre de réflexion, tenue le 25 juin dernier, et discuté des prochaines étapes en vue de la mise en œuvre du plan d’action 2026-2028.

Lors de la rencontre de juin, les participants avaient dressé un bilan des retombées de la Table et des défis à relever. Des retombées, telles que le réseautage, le partage d’information, une meilleure connaissance des services disponibles et le rayonnement de la francophonie, ont été notamment reconnues.

Les participants avaient également identifié six défis : la clarification de la mission, la mobilisation des membres, la communication, la relève communautaire, le passage à l’action et la pertinence des initiatives. Ces échanges ont conduit à la définition de huit priorités qui serviront de fondement au prochain plan d’action.

La mission de la Table Franco-Info de London a également été adoptée. L’organisme se définit désormais comme « une structure formelle, francophone et inclusive, dont le rôle est de favoriser la collaboration et la concertation entre les organismes et les instances qui desservent la communauté francophone. L’objectif est de renforcer la cohésion, de faciliter l’accès aux services et de contribuer à l’épanouissement de l’ensemble de la communauté ».

Afin de préciser les modalités de participation, trois catégories de membres ont été établies. Les membres votants regroupent les organismes et les institutions francophones, ou ceux qui desservent la population francophone de London et des environs. Les membres associés sont des organismes non francophones qui collaborent activement avec cette communauté, mais dont la participation demeure consultative, sans droit de vote. Enfin, les membres-ressources, invités selon les besoins, comprennent les bailleurs de fonds et les agences gouvernementales.

Le plan d’action 2026-2028 repose sur quatre axes complémentaires et huit priorités. Présentée sous forme d’ébauche en juin, cette feuille de route propose des objectifs simples, mesurables et réalistes. Le premier axe porte sur la gouvernance et la mobilisation, avec pour objectif de renforcer la participation des membres et d’élargir la représentation des organismes partenaires. Le deuxième concerne le partage d’information et l’accès aux services en français, notamment par la promotion des services existants, la création d’outils de communication accessibles et la mise à jour d’un répertoire des services francophones.

Le troisième axe vise à renforcer la concertation, la représentation et la réalisation de projets communs, et à encourager le réseautage et les initiatives collaboratives. Le quatrième met l’accent sur l’inclusion, la relève et le rayonnement de la francophonie, et accorde une attention particulière à la jeunesse, au renouvellement de l’engagement communautaire et à la visibilité des initiatives francophones.

La collaboration avec la Communauté francophone accueillante de London constitue aussi un volet important des démarches envisagées. Trois actions doivent être menées ensemble afin de soutenir les objectifs collectifs et de consolider les liens entre les acteurs communautaires.

Pour la suite, les membres seront invités à valider le plan d’action, à choisir l’axe ou la priorité que leur organisme souhaite privilégier, puis à signer ou à renouveler sa lettre d’engagement. La mobilisation de nouveaux partenaires, de membres associés et de jeunes appelés à assurer la relève figure également parmi les prochaines étapes.

À travers cette démarche, la Table Franco-Info de London entend transformer les constats issus des rencontres en actions concrètes au bénéfice de la communauté francophone. Le mot d’ordre qui résume cette nouvelle étape est clair : « Passons de la réflexion à l’action ».

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Photo : Alexandra Brioso, une des membres de la Table Franco-Info de London (Photo : L’Action)