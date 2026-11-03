Lo-Anne Chan, récipiendaire du Prix Francophile de l’AFO

Trois jours après avoir reçu le Prix Francophile de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Lo-Anne Chan a été élue conseillère municipale de Sarnia le 26 octobre. Ces deux événements marquent une nouvelle étape dans le parcours de cette entrepreneure anglophone, investie depuis plusieurs années auprès des organismes communautaires de Sarnia-Lambton et dans la promotion des services en français.

La distinction lui a été remise le 23 octobre, lors du Gala des Prix de reconnaissance 2026 de l’AFO. Cette cérémonie annuelle a souligné les contributions de plusieurs personnalités et organisations à la francophonie ontarienne. Parmi les autres récipiendaires figuraient Réseau Ontario, Pierrette Ouellette, Claudia Lebeuf, Robert C. Rhéaume, et Jacob Pilon. Le Prix Francophile reconnaît particulièrement une personne non francophone dont les actions soutiennent la langue française et les communautés qui la parlent.

Installée à Sarnia depuis 2012, Lo-Anne Chan possède une expérience dans différents secteurs associatifs. Membre du conseil d’administration de la Société d’aide à l’enfance de Sarnia-Lambton depuis plus de cinq ans, elle a contribué à intégrer les droits linguistiques dans les pratiques de gouvernance. Son parcours comprend également des responsabilités auprès de Sarnia-Lambton Rebound, de l’Aide juridique communautaire et du Centre communautaire francophone.

En 2025, elle a occupé le poste de « French-Language Service Navigator » au Centre communautaire francophone. Dans le cadre de ses fonctions, elle a développé des outils et des stratégies destinés à faciliter l’accès des familles aux ressources disponibles dans leur langue. Son travail comprenait aussi l’accompagnement des équipes de direction, la mobilisation de partenaires et la sensibilisation des professionnels aux besoins des usagers francophones.

Parallèlement à ses activités associatives, elle dirige Jiak, une petite entreprise artisanale spécialisée dans la fabrication de kimchi. Son produit Farmer’s Blend a notamment fait l’objet d’un reportage à l’émission Fresh Air de la CBC. L’entreprise a également été finaliste pendant deux années consécutives du prix Ontario Made Awareness Award.

Son engagement s’étend au domaine de la santé. Elle a fondé le Fonds Valeria, une initiative qui recueille des dons pour les services maternels et infantiles, l’échographie et les urgences de Bluewater Health. Les contributions servent notamment à fournir des trousses de réconfort aux familles confrontées à une perte de grossesse ou au décès d’un nourrisson.

Nouvelle conseillère municipale

Le 26 octobre, Lo-Anne Chan a franchi une nouvelle étape avec son élection au conseil municipal de Sarnia. Selon les résultats provisoires publiés après le scrutin, elle a obtenu 9568 voix, ce qui lui a permis de décrocher l’un des quatre sièges de conseillers municipaux. Elle avait déjà tenté sa chance lors des élections précédentes.

Dans un message publié après sa victoire, elle a remercié les électeurs, les bénévoles et les personnes qui avaient soutenu ses campagnes. Elle a également rappelé les motivations de son engagement politique : « Tout a commencé par la volonté de faire en sorte que les voix sous-représentées soient entendues et prises en compte au sein du conseil municipal; cela demeure ma mission. »

La nouvelle élue entamera un mandat de quatre ans au sein de l’administration municipale. Cette fonction s’ajoutera à un parcours marqué par sa participation aux organismes sociaux, aux initiatives de santé et aux démarches d’amélioration de l’accès aux services en français dans la région.

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Photo : Lo-Anne Chan reçoit le Prix Francophile de Luc Bonaventure Amoussou, administrateur de l’AFO. (Photo : AFO)