Mélanie Côté rassemble la communauté autour de la chanson francophone

Le 24 octobre, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a présenté le trio Mélanie Côté. La soirée a rassemblé une soixantaine de personnes autour d’une activité musicale placée sous le signe de la francophonie et de l’émotion. Fidèle à sa tradition, l’organisme propose, à l’automne, un spectacle destiné à faire rayonner la musique francophone.

Déjà venue chanter lors des célébrations du 65e anniversaire du Centre Jolliet, Mélanie Côté a eu le plaisir de retrouver le public deux ans plus tard, cette fois en tête d’affiche. Accompagnée de ses deux musiciens, Donovan et Jamie, la chanteuse a proposé un répertoire varié, traversant les générations et les styles musicaux, dans une prestation de deux heures.

« Dès les premiers accords, Mélanie Côté a rapidement conquis son auditoire de sa belle voix et son choix de chansons », souligne Normand Prévost, président du CCFJ.

D’Édith Piaf à Céline Dion, en passant par Les Beatles, Charles Aznavour et Noir Silence, les interprétations se sont succédé, et ont offert au public un voyage musical riche en souvenirs. La diversité du répertoire a rejoint les goûts de plusieurs générations et souligné les chansons qui ont marqué différentes époques.

Au-delà de la musique, la proximité entre l’artiste et son public a contribué à la réussite de la soirée. Par ses anecdotes, son humour et ses échanges spontanés avec les spectateurs, Mélanie Côté a créé une atmosphère chaleureuse. Ses taquineries amicales envers ses musiciens ont également ajouté une touche de légèreté à la prestation.

La rencontre s’est prolongée après la représentation, alors que Mme Côté a pris le temps de discuter avec le public et de se faire prendre en photo. Ces échanges ont prolongé l’esprit de convivialité qui avait marqué la soirée et ont renforcé le lien entre l’artiste et son auditoire.

L’enthousiasme du public s’est également manifesté sur les réseaux sociaux du CCFJ. Par exemple, Simone Boilard a souligné son appréciation : « J’ai passé un très bon moment avec ce groupe sympathique et talentueux. Merci de nous offrir ces belles soirées francophones dont nous avons tant besoin! »

Par cette représentation, le CCFJ poursuit sa mission de promouvoir la culture francophone et de rassembler la communauté autour d’événements artistiques. Le succès de cette soirée confirme l’importance de maintenir ces occasions de rencontre où la musique contribue à faire vivre la langue française.

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Photo : Mélanie Côté et ses musiciens, Donovan et Jamie. (Photo : CCFJ)