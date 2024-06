Alexia Grousson

L’utilisation des drones dans les écoles en tant qu’appui au matériel scolaire présente de nombreux avantages éducatifs et pratiques. C’est ce qu’a constaté l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier à Sarnia.

Du 25 mai au 5 juin, les élèves ont bénéficié d’une semaine d’ateliers offerts par l’équipe DroneGo. L’animateur principal de l’équipe, Marc Côté, propose aux écoles une initiation au codage et au pilotage de ces petits appareils volants. Les participants ont examiné l’engin sous toutes ses formes, passant de sa conception à ses utilisations diverses, ainsi que ses utilités dans la vie au quotidien.

« L’utilisation des drones fait maintenant partie du programme de technologie à l’élémentaire, en plus de celui de l’art au secondaire. Nous voulions montrer concrètement aux élèves comment appliquer la matière apprise en salle de classe. C’est ainsi qu’est venue l’idée des ateliers de DroneGo », explique l’enseignant Mark Phillips.

La semaine a été divisée en deux temps. Les premiers jours étaient consacrés aux élèves de la 6e à la 8e année avec l’apprentissage du codage pour programmer différentes fonctionnalités de base que peut avoir un drone. Les jeunes ont également vu les différentes applications que peut réaliser le drone, comme aller dans l’espace. Ils ont développé toutes sortes de compétences et d’habiletés en réalisant des prototypages tels que l’accrochage d’un panier à l’arrière d’un drone lui permettant ainsi de ramasser des objets. Pour conclure, ils ont appris des manœuvres de base en pilotage.

Au cours de la deuxième partie de la semaine, les élèves du secondaire ont appris les grandes lignes de la vie de ces objets volants, le travail en amont de sa conception, comment le créer et l’utiliser. En plus du codage, ils ont appris comment le réparer et le piloter, à connaître les réglementations de vol en vigueur, ainsi qu’à utiliser des caméras pour réaliser des vidéos ou des photos.

Les élèves ont mis en pratique ce qu’ils ont appris le jour même, en faisant voler des drones au-dessus de l’école pour recueillir des vues aériennes du quartier. Pour affiner leur technique, ils sont également allés dans un parc et dans la ville pour capter des attraits incontournables de Sarnia.

« Ils ont fait faire des parcours aux drones qu’ils avaient préalablement programmés dans la manette. Après avoir pris les photos, nous les avons étudiées afin de voir les points à améliorer pour la prochaine fois. Les élèves avaient un bon esprit critique face à leur travail », poursuit M. Phillips.

De nos jours, les drones font intégralement partie de certains métiers. Ils peuvent détecter des points chauds tels que les feux de forêt, aller dans l’espace ou être utilisés à l’occasion d’événements tels que mariages, ventes, etc.

« Avec cet atelier, nous voulions aussi aider les jeunes à connaître les possibilités de nouvelles carrières engendrées par ces objets. Plus ils y sont exposés tôt, plus ils seront à l’aise avec cette technologie, surtout avec le développement de l’intelligence artificielle. Beaucoup de métiers dont nous n’avons encore même pas idée vont émerger », conclut l’enseignant.

Les ateliers feront dorénavant partie du curriculum de l’école Saint-François-Xavier et une nouvelle option fait l’objet de discussion pour l’an prochain. Il s’agirait d’une préparation au test de pilotage pour ceux qui souhaiterait passer la licence certifiée par Transports Canada.

Photo (École Saint-François-Xavier) : À l’intérieur, les jeunes pratiquent à conduire un drone avec des parcours à obstacles.