Le Réseau-Femmes fait le point sur une année d’engagement

Entre accompagnement, accès aux services en français et initiatives communautaires, le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario poursuit sa mission auprès des femmes et des familles, tout en misant sur la mobilisation de la communauté et le développement de nouveaux partenariats.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Bilan des services, réalisations marquantes et perspectives d’avenir étaient au cœur de la 32e assemblée générale annuelle du Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO), tenue le 17 octobre sous la direction de Joelle Mantha. La rencontre a permis de revenir sur une année riche en initiatives et de réaffirmer les ambitions de l’organisme pour les années à venir.

Dans son rapport, la directrice générale Danielle Péladeau a qualifié l’année de remarquable, tant par les projets réalisés que par le nombre de bénéficiaires accompagnées. « Les projets ont connu un immense succès et ont pu aider un très grand nombre d’usagères », a-t-elle souligné, attribuant ces résultats au travail collectif de l’équipe.

Au cours de l’année, le RFSOO a offert des services de counseling à 353 femmes et apporté un soutien transitoire à 282 autres. Ces interventions répondent à des besoins essentiels liés au bien-être, à la sécurité, à la stabilité économique et à l’autonomie.

« Derrière chaque chiffre se trouve une femme francophone, avec son histoire, ses réalités et des besoins bien réels », a rappelé Élise Nyirasuku, présidente du RFSOO, en saluant l’engagement des employées.

Plusieurs projets ont marqué l’année, dont Légalement confiante chez moi!, qui facilite l’accès au système juridique pour les francophones en situation minoritaire, notamment les femmes victimes de violence conjugale à la recherche d’un nouveau logement. Le programme Ensemble et Épanouis vise, pour sa part, à briser l’isolement des aînés francophones de 55 ans et plus. De son côté, Non, pas sans vous encourage les hommes francophones à devenir des acteurs de changement dans la promotion de l’égalité.

Pour Élise Nyirasuku, la mobilisation des hommes et des jeunes demeure indispensable à la prévention des violences et à l’évolution des mentalités. « Cette responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les femmes : il est essentiel d’engager également les hommes et les jeunes dans ces conversations et dans les efforts de prévention », affirme-t-elle.

La présidente souligne également que les interventions doivent tenir compte des particularités de chaque territoire. « Chaque région adapte ses interventions à ses réalités et à ses besoins particuliers. Nous constatons d’ailleurs que les initiatives prennent de l’ampleur dans l’ensemble des secteurs. Nous espérons obtenir un financement continu afin d’assurer la pérennité de ce projet », explique-t-elle.

Pour la prochaine année, le RFSO souhaite consolider ses activités et élargir son réseau de collaboration. Plusieurs demandes de subvention ont été soumises afin de soutenir une nouvelle initiative destinée à renforcer les capacités de l’organisme et ses liens avec d’autres acteurs communautaires. « Nous souhaitons faire passer notre réseau à un niveau supérieur, notamment en renforçant la collaboration avec d’autres organismes dont les missions et les objectifs rejoignent les nôtres », précise la présidente.

Sur le plan financier, les états présentés pour l’exercice clos le 31 mars 2026 font état de revenus de 816 356 $, provenant principalement de subventions et de contributions, et d’un léger déficit de 692 $. Après la présentation du rapport de l’auditrice indépendante, Catherine Gagnon-Plouffe, les membres ont adopté les états financiers à l’unanimité.

L’assemblée a également permis de désigner trois membres pour un mandat de deux ans au conseil d’administration : Élise Nyirasuku, reconduite à son poste, Sarra Meriem Bouhariche et Meryem Rhrissi. Les fonctions qui seront confiées à Sarra Meriem Bouhariche et à Meryem Rhrissi restent à déterminer.

Une rétrospective en images a enfin rappelé les activités et les réalisations qui ont marqué l’année. Encouragé par la participation grandissante aux initiatives, le Réseau-Femmes entend poursuivre son travail de proximité et renforcer son rôle auprès des femmes francophones et de leurs familles, avec l’ambition de devenir une référence incontournable en matière de soutien aux femmes dans le Sud-Ouest ontarien.

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Photo : Membres de l’équipe et bénéficiaires du RFSOO réunis lors d’une activité (Crédit : RFSO)