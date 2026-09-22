Les Franco-Ontariens se préparent à faire la fête

À London et à Sarnia, la communauté francophone se prépare à revêtir ses couleurs pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens. Les 24 et 25 septembre, musique, rassemblements communautaires et levers du drapeau viendront rappeler la vitalité d’une francophonie bien présente dans le Sud-Ouest ontarien.

Le 25 septembre est l’occasion pour les francophones de la province de célébrer leur langue, leur culture et leur histoire. Mais au-delà de la journée officielle, les célébrations permettent surtout de créer des moments de rencontre et de transmettre cette fierté aux nouvelles générations.

À Sarnia, les festivités commenceront dès le jeudi 24 septembre avec le Centre communautaire francophone local. La communauté est invitée à se retrouver au Rustr Musical Hall à 19 h, vêtue de vert et de blanc, pour une soirée qui promet d’allier musique et fierté franco-ontarienne. L’artiste Geneviève RB sera au rendez-vous pour faire vibrer le public et donner le coup d’envoi aux célébrations.

Le lendemain matin, la communauté se retrouvera à nouveau pour un moment hautement symbolique. À compter de 10 h 30, le drapeau franco-ontarien sera hissé devant l’Hôtel de ville de Sarnia. Une cérémonie au cours de laquelle les couleurs de la francophonie flotteront au cœur de la ville et rappelleront la place occupée par la communauté francophone dans la région.

Au même moment à London, de 10 h à midi, la musique sera au cœur des célébrations. Le Carrefour communautaire francophone accueillera le spectacle Passeport Franco, présenté par le duo Brian St-Pierre et Johanne Lefebvre, au Centennial Hall. Une invitation à découvrir ou redécouvrir la richesse de la musique francophone dans une ambiance festive et rassembleuse.

La célébration dépassera toutefois les salles de spectacle. Dans les écoles de partout dans la province, les élèves et les communautés scolaires se mobiliseront également pour souligner cette journée. De part et d’autre, les écoles feront résonner la fierté franco-ontarienne par le biais des activités et des cérémonies de lever du drapeau, afin que les jeunes générations s’approprient à leur tour ce symbole identitaire.

Dans les salles de spectacle comme dans les cours d’école et devant les hôtels de ville, la communauté francophone se réunira pour célébrer une langue, une culture et une histoire qui continuent de s’écrire.

À London et à Sarnia, entre autres, le 25 septembre sera donc une journée pour célébrer, se rassembler et afficher fièrement les couleurs de l’Ontario français. Une invitation simple : sortez vos drapeaux vert et blanc et célébrez la francophonie.

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Photo : Les organisateurs attendent un millier d’élèves pour les célébrations du 25 septembre à London. (Crédit : archives L’Action)