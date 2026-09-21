La rentrée scolaire apporte son lot de changements

En Ontario, les élèves ont repris le chemin de l’école le mardi 8 septembre pour une nouvelle année scolaire. Ce retour en classe apporte plusieurs changements dans les écoles de la province. Le gouvernement veut notamment remettre l’accent sur les apprentissages de base tels que la lecture, l’écriture et les mathématiques, tout en demandant aux conseils scolaires de mieux rendre compte de leurs résultats.

« Nous nous attendons à ce que ces investissements se traduisent en de meilleurs résultats pour les élèves », a déclaré Paul Calandra, ministre de l’Éducation. Parmi les nouvelles mesures, certaines touchent directement la façon dont les élèves du secondaire seront évalués.

En 9e et 10e années, le travail réalisé en classe comptera pour 65 % de la note. Les évaluations finales représenteront 20 %. En 11e et 12e années, le travail en classe comptera toujours pour 65 %, tandis que les évaluations finales représenteront 25 %. Des examens écrits seront également obligatoires dans la plupart des matières.

L’assiduité et la participation en classe feront aussi partie de la note finale. Elles compteront pour 15 % en 9e et 10e années, et pour 10 % en 11e et 12e années. Les absences justifiées, comme celles liées à une maladie, ne devront toutefois pas pénaliser les élèves.

Des changements sont aussi prévus dans les programmes de la maternelle et du jardin ainsi qu’en histoire. À l’élémentaire, les familles pourront de nouveau recevoir les bulletins scolaires en format papier.

Cette rentrée s’accompagne aussi de nouvelles infrastructures. Trente-cinq nouvelles écoles ou écoles agrandies ouvrent leurs portes cet automne partout en Ontario. Elles permettront d’accueillir plus de 18 300 élèves, ainsi que la création de 1130 places en services de garde agréés. L’investissement provincial dépasse un milliard de dollars.

Les conseils scolaires francophones sont eux aussi concernés par ces nouvelles mesures. Au Conseil scolaire Viamonde, certaines des exigences annoncées représentent toutefois peu de changements dans les pratiques quotidiennes.

C’est notamment le cas des Bureaux d’assistance aux élèves et aux familles(BAEF). Le gouvernement étend maintenant ce service aux 72 conseils scolaires de la province. Selon Steve Lapierre, directeur des communications au CS Viamonde, le Conseil disposait déjà de plusieurs moyens permettant aux familles de communiquer avec ses écoles et ses responsables.

« Dans le quotidien du CS Viamonde, ce bureau change très peu de choses », explique-t-il, soulignant que les coordonnées des écoles, des différents bureaux et des cadres supérieurs étaient déjà accessibles sur le site du conseil.

Le personnel enseignant admissible de l’élémentaires bénéficie également cette année d’un nouveau fonds de 750 $ pour acheter des fournitures scolaires.

Au CS Viamonde, 450 $ représentent de nouveaux fonds, alors que les 300 $ restants proviennent d’une réorganisation du budget déjà attribué aux écoles. Les enseignants peuvent notamment utiliser un portail en ligne qui propose 220 produits de base.

Au Conseil scolaire catholique Providence, les BAEF nécessitent certains ajustements. Selon Caroline Bastien, directrice de l’éducation, leur mise en œuvre implique « de nouveaux paramètres » et représente « un travail en plus pour les équipes techniques ».

Concernant l’aide de 750 $ pour les fournitures scolaires, le Csc Providence est encore « en mode d’apprentissage » avec la plateforme à utiliser. Il doit également réajuster son budget, en effet, les conseils scolaires « n’ayant pas les mêmes niveaux de financements », affirme-t-elle.

Malgré ces défis, Mme Bastien demeure optimiste. « Nous n’avons pas encore toutes les réponses, il y a des complexités », reconnaît-elle. Elle voit néanmoins cette rentrée comme une occasion de revoir les pratiques, « Cela nous donne la chance de revenir sur nos pratiques. »

Photo : Le directeur de l’école L’Envolée (en avant-plan) et son équipe était prêt pour l’arrivée des élèves le mardi 8 septembre. (Crédit : Cs Viamonde)