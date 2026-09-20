Des générations se rassemblent autour du dialogue

Jeunes et aînées de la communauté francophone se sont réunis à l’occasion de l’atelier Entre générations : grandir, partager, s’inspirer organisé par le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO). La rencontre à la bibliothèque Bostwick de London avait pour objectif de rapprocher différents âges au sein de la collectivité, dans un espace consacré à l’écoute, au dialogue et au partage. Les participantes ont exprimé librement leurs pensées, raconté des expériences personnelles et soulevé des questionnements liés à leur réalité.

Au fil des échanges, les mères ont transmis aux plus jeunes des conseils issus de leur vécu. Ces témoignages ont donné l’occassion de découvrir d’autres perspectives et de réfléchir aux défis propres à chaque étape de la vie. Les jeunes, pour leur part, ont partagé leurs préoccupations, donnant lieu à des discussions ouvertes sur les différences, mais aussi sur les ressemblances entre les groupes d’âge.

Plusieurs interrogations ont alimenté le débat, notamment sur les difficultés qu’une génération peut éprouver à comprendre chez l’autre. Une autre question portait sur les aspects de la société qui, malgré les années et les changements, demeurent semblables. Ces réflexions ont amené les personnes présentes à dépasser certaines perceptions et à considérer les réalités de leurs interlocuteurs avec davantage d’ouverture.

L’activité a finalement constitué un moment de réflexion collective, où l’expérience des uns pouvait nourrir la compréhension des autres. Par cette initiative, le RFSOO a offert un cadre qui a permis aux générations de se rencontrer, de dialoguer et de mieux saisir leurs réalités respectives.

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Photo : Les participantes ont partagé leurs expériences de vie. (Crédit : RFSOO)