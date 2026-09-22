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Le CCFS sensibilisé à la prévention des surdoses

À l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, le 31 août, l’équipe du CCFS s’est rendue à une activité organisée par l’hôpital Bluewater Health. La rencontre leur a permis d’approfondir leurs connaissances en matière de prévention et d’intervention face aux situations de surdose. Les participants ont notamment suivi une formation offerte par le […]

À l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, le 31 août, l’équipe du CCFS s’est rendue à une activité organisée par l’hôpital Bluewater Health. La rencontre leur a permis d’approfondir leurs connaissances en matière de prévention et d’intervention face aux situations de surdose. Les participants ont notamment suivi une formation offerte par le Outreach North Lambton Community Health Centre sur l’utilisation adéquate d’une trousse d’urgence contre les surdoses d’opioïde. Cette séance pratique leur a fourni des outils essentiels pour reconnaître les signes d’une intoxication et agir rapidement. L’initiative témoigne ainsi de leur volonté de mieux accompagner la communauté et de contribuer à sa sécurité.

 (Crédit : CCFS)

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