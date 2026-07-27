Lundi, 27 juillet 2026

  • Le journal L'Action

    L’Action est le seul journal francophone d’information locale et régionale en format papier et numérique dans les régions de Woodstock, London et Sarnia.

    L’Action fait partie du réseau de presse et de portails d’information en ligne du groupe Altomédia.

  • Phone:  519-433-4130

  • Courriel :  marketing@laction.ca

  •  

    Nos autres journaux:

  •  

  •  

  •  

  •  

Some Populer Post

Les aînés prennent le large

Le souper-spectacle multiculturel du CCFS connaît un grand succès

Une pionnière de la francophonie de Sarnia s’éteint à

Un nouveau parc aquatique ouvre à Sarnia

- Actualités - Sports & Loisirs

Les aînés prennent le large

À la fin juin, mois des aînés en Ontario, une douzaine de membres du CCFS ont bénéficié d’une croisière d’une heure sur la rivière Sainte-Claire à bord du Duc d’Orléans II. « Cette sortie permet à des personnes qui n’auraient pas les moyens ou la possibilité de se déplacer de vivre une belle expérience », souligne la présidente […]

À la fin juin, mois des aînés en Ontario, une douzaine de membres du CCFS ont bénéficié d’une croisière d’une heure sur la rivière Sainte-Claire à bord du Duc d’Orléans II. « Cette sortie permet à des personnes qui n’auraient pas les moyens ou la possibilité de se déplacer de vivre une belle expérience », souligne la présidente du centre communautaire, Tanya Tamilio. Plusieurs organismes étaient également sur place pour présenter les services offerts à cette clientèle dans la région.

(Crédit : CCFS)

Le journal L'Action

L’Action est le seul journal francophone d’information locale et régionale en format papier et numérique dans les régions de Woodstock, London et Sarnia.

L’Action fait partie du réseau de presse et de portails d’information en ligne du groupe Altomédia.

Liens rapide

Abonnez-vous à notre liste d’envoi

Contactez-nous: marketing@laction.ca

Telephone: 519-433-4130

© Copyright 2026 – Altomédia Inc | Ce site internet a été conçu et développé par Chameleon Ideas Inc.

X-twitter Facebook-f