Les aînés prennent le large

À la fin juin, mois des aînés en Ontario, une douzaine de membres du CCFS ont bénéficié d’une croisière d’une heure sur la rivière Sainte-Claire à bord du Duc d’Orléans II. « Cette sortie permet à des personnes qui n’auraient pas les moyens ou la possibilité de se déplacer de vivre une belle expérience », souligne la présidente du centre communautaire, Tanya Tamilio. Plusieurs organismes étaient également sur place pour présenter les services offerts à cette clientèle dans la région.
(Crédit : CCFS)