Alexia Grousson

Le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a lancé la nouvelle année avec un 5 à 7, placé sous le thème « Lasagne et Trivia ». L’activité a permis de rassembler la communauté dans une atmosphère conviviale. Ces rencontres visent à réunir les membres, à célébrer la culture francophone et à encourager les échanges, rappelle Patrice Dufour, président du CCFJ, qui insiste sur l’importance de « se rencontrer, célébrer ensemble et socialiser en français ».

Dès leur arrivée, les participants ont été accueillis dans une ambiance détendue, ponctuée de musique, de discussions et, pour ceux qui le souhaitaient, une consommation avant de passer à table. Le repas, préparé et servi par l’équipe de Karine Boivin et ses apprentis chefs de l’École secondaire Franco-Jeunesse, a été particulièrement apprécié et a contribué au succès de la soirée.

La partie « Trivia » prévue au programme a toutefois dû être annulée en raison d’un malentendu sur les dates avec l’équipe d’animation de Windsor. Malgré cette déception, la soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur avec notamment une improvisation karaoké et des jeux de cartes, qui ont maintenu l’enthousiasme des participants.

En parallèle, des animations étaient proposées aux plus jeunes. Gabrielle Parizeau, de l’école secondaire St-François-Xavier, a dirigé un atelier de bricolage au cours duquel les enfants ont confectionné des bonhommes de neige avec des guimauves. Le gymnase était également ouvert, ce qui a permis aux jeunes de se défouler librement, au grand plaisir des parents qui ont profité de ce moment pour jaser entre eux.

La soirée a aussi été marquée par un moment d’émotion, alors que le Centre a rendu hommage à Huguette Habel, une ancienne présidente et fidèle participante aux 5 à 7, décédée récemment. Un verre de vin de la marque La Vieille Ferme, a été offert aux participants. « C’était son vin de prédilection. Elle nous demandait toujours de l’avoir à nos soirées. Lever nos verres était un clin d’œil en son honneur », a expliqué Patrice Dufour. Il a également rappelé que l’engagement et le souvenir de Mme Habel demeurent bien présents au sein de la communauté.

Avec plus de 70 participants, l’initiative témoigne d’un engouement encourageant pour ces rencontres communautaires. Le président du CCFJ souligne d’ailleurs l’importance du bénévolat et de la collaboration entre les écoles, les membres du conseil d’administration et les bénévoles, qui assurent l’organisation et le bon déroulement des activités.

Photo : Le centre Jolliet a rendu hommage à Huguette Habel. (Crédit : CCFJ)