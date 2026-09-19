Le Centre Jolliet donne le coup d’envoi à sa rentrée

Un barbecue, quelques parties de bingo, des jeux de poches et beaucoup de bonne humeur : à Sarnia, le Centre francophone Jolliet (CFJ) a donné le ton à sa rentrée avec des activités qui ont de nouveau mis la communauté au cœur des festivités.

Le samedi 29 août, une trentaine de personnes se sont retrouvées sous le grand chapiteau du parc Canatara pour un pique-nique placé sous le signe de la convivialité. Chacun avait apporté sa nourriture et pouvait profiter du barbecue, tandis que plusieurs activités étaient proposées tout au long de la journée.

Les enfants se sont notamment amusés sur un jeu gonflable, alors que les adultes ont joué au bingo et aux poches en équipe. Des plus jeunes aux aînés, les générations se sont ainsi retrouvées autour d’activités simples qui ont surtout permis de profiter du moment.

« C’était très convivial », souligne Normand Prévost, président de l’organisme. Ce rendez-vous organisé tous les deux ans représente une occasion de réunir les familles et les membres de la communauté dans un contexte informel, avant la reprise des activités de septembre.

Le choix du parc Canatara s’est également prêté à cette formule familiale. Le pique-nique constitue une transition entre une période estivale plus tranquille et la reprise des activités régulières du Centre en septembre. Malgré quelques journées pluvieuses les jours précédents, les conditions étaient idéales pour profiter du parc et des installations mises à la disposition des participants.

Une semaine plus tard, le CFJ changeait de décor pour son tournoi de golf annuel. Le dimanche 6 septembre, une cinquantaine de golfeurs se sont donné rendez-vous au terrain de Camlachie. Onze équipes ont participé à la compétition qui s’est déroulée sous une température idéale.

Le départ de type « shotgun » a permis à toutes les équipes de commencer leur partie au même moment, afin de faciliter les échanges et de terminer la journée ensemble.

La compétition a réservé une belle surprise : l’équipe gagnante, qui participait pour la première fois au tournoi, a réalisé une performance de -11. Au total, quatre trophées et plusieurs récompenses individuelles ont été remis.

L’organisation a aussi voulu récompenser la participation et l’esprit de camaraderie. Des prix de présence et des cadeaux ont été distribués aux golfeurs, tandis qu’un prix soulignait notamment l’« équipe la plus honnête ».

Pour Normand Prévost, la popularité du tournoi est devenue telle que le nombre de participants doit désormais être limité. « Chaque année, cela devient extrêmement populaire. On ne peut pas prendre plus de joueurs, faute de capacité », explique-t-il.

Cette popularité se confirme déjà pour 2027 : une date a été réservée pour la prochaine édition. Après plusieurs heures sur le parcours, les participants se sont retrouvés autour d’un repas pour reprendre des forces et prolonger les discussions dans une ambiance chaleureuse.

Avec ces deux activités, le CCFJ entame sa rentrée. Pour Normand Prévost, ces activités sont surtout l’occasion de réunir les francophones et de continuer à faire vivre la communauté de langue française.

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Photo : L’équipe gagnante du tournoi (Crédit : CFJ)