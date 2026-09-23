Le CCFL lance un nouveau projet numérique

À London, la communauté francophone évolue avec l’arrivée de nouveaux résidents et la multiplication des initiatives culturelles. Cette transformation soulève aussi la question de la visibilité de tous ceux qui contribuent à son dynamisme. Une nouvelle démarche numérique entend créer des liens entre parcours individuels et identité collective.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) lance « Les voix francophones de London – création et diffusion culturelle numérique », un projet soutenu par le ministère des Affaires francophones. L’initiative fait partie des 75 projets communautaires retenus dans le cadre du programme provincial d’aide aux communautés francophones.

Au cœur de cette démarche se trouve une plateforme numérique destinée à faire connaître les parcours, les talents et les contributions de personnes issues de la francophonie de London. La chaîne YouTube du CCFL constituera le principal espace de diffusion.

Balados, capsules culturelles et portraits de membres engagés composeront ce projet. Ces formats permettront notamment de présenter des histoires personnelles, des initiatives locales ainsi que des artistes francophones locaux. L’organisme souhaite ainsi proposer une autre manière de découvrir les différentes facettes de la population.

« Sur la base d’un constat que les communautés de London se diversifient et s’agrandissent, nous voulons donner plus de visibilité aux acteurs majeurs et à ceux qui contribuent à la vitalité de la francophonie locale », explique Abdoulaye Sako, directeur général du CCFL.

Le responsable espère également que ces témoignages serviront de source d’inspiration. Selon lui, voir des personnes mettre leurs compétences au service de la collectivité peut encourager d’autres membres à franchir le pas et à proposer leurs propres idées.

Cette dimension participative occupe donc une place importante dans la démarche. Plutôt que de présenter uniquement les activités d’un organisme, le contenu prévu doit mettre des visages et des expériences sur la réalité francophone régionale.

L’initiative pourrait aussi créer un espace supplémentaire pour les artistes. Des entrevues ou productions consacrées à leur travail donneraient au public l’occasion de mieux connaître leurs univers, leurs parcours ainsi que leur contribution à la scène culturelle locale.

Aucune date n’a encore été communiquée pour la publication des premières productions numériques. Le CCFL invite toutefois les personnes intéressées à s’abonner dès maintenant à sa chaîne YouTube afin de suivre l’évolution du programme et les futures mises en ligne.

Avec cette initiative, l’organisme souhaite intégrer la création numérique comme vitrine de la vie francophone à London. Au cours des prochains mois, les contenus annoncés devraient créer un espace où les voix multiples qui composent l’agglomération peuvent s’exprimer et être entendues.

-30-

BP

Photo : Abdoulaye Sako, directeur général de l’organisme (Crédit : CCFL)